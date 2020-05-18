«Вердер» — «Байер» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 18 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 18 мая.

На что ставить в футболе 18 мая

Разумеется, в воскресенье событий было гораздо больше. Однако по последним меркам понедельник получается вполне весёлым. В предыдущие недели этот день в подавляющем большинстве случаев оказывался пустым, в лучшем случае можно было рассчитывать на один матч с участием профессионалов.

«Вердер» — «Байер». Прогноз: Хаверц и Беллараби покажут бременцам мастер-класс В пяти последних домашних играх бременцы пропустили 13 мячей, не забив ни одного.

Долгожданный 26-й тур чемпионата Германии подходит к концу, осталась одна-единственная встреча. В Бремене сразятся «Вердер» и «Байер» (начало — в 21:30 мск). Хозяева находятся в зоне вылета и всерьёз рискуют покинуть элитный дивизион, а гости бьются за попадание в Лигу чемпионов и рассчитывают воспользоваться осечкой «РБ Лейпциг».



В чемпионате Туркмении стартует девятый тур. На понедельник запланированы три поединка. Первый из них начнётся в 15:15 мск, сойдутся «Шагадам» и «Небитчи». 45 минут спустя прозвучат стартовые свистки во встречах «Энергетик» — «Мерв» и «Копетдаг» — «Ашхабад».



На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 18 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. В НХЛ думают о возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.

Статистический прогноз: «Энергетик» — «Мерв», ставка на матч чемпионата Туркмении Битва двух худших клубов чемпионата Туркмении рискует получиться низовой.

Соответственно в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 18 мая

За пределами футбола выбора практически нет. Крикет, дартс и покер — вот, собственно и всё. Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.