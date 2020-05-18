Ставки на тотал в футболе без стратегии приводят к сливу банка. Изучите рекомендации «Чемпионата» и правила расчёта пари.

Ставки на тотал в футболе: стратегии, виды пари, особенности и примеры расчёта

Что такое тотал в ставках на футбол, знает любой клиент БК. Но игра на этом рынке обычно ведёт к убыткам. В этой статье мы разберём виды тотала, примеры расчёта и стратегии ставок на больше/меньше.

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Что такое тотал в ставках на футбол и другие виды спорта

Тотал — количество условных единиц: голов, шайб, очков, угловых и так далее.

В линии букмекера тотал обозначают буквами «Т» и «Б» — больше или «М» — меньше.

Ставку на тотал можно сделать на весь матч или на другой игровой отрезок: тайм, период, четверть и так далее.

Виды ставок на футбольный тотал

Есть три вида тоталов в линии букмекерской конторы:

обычный,

азиатский,

трёхпутевой.

Обычный тотал

Обычный тотал записывают целым числом или половинчатой дробью. Например, ТБ 1 или ТМ 1.5.

При ставке на половинчатый тотал есть два исхода — выигрыш и проигрыш ставки. При пари на целочисленный тотал добавляется вариант с возвратом. Когда количество условных единиц совпал с выбранным значением.

Азиатский тотал

Азиатский тотал помечают в линии с помощью десятичной дроби со значением 25 или 75 после точки. Например, ТБ 0.75, ТМ 1.75 и т.п.

При ставке на азиатский тотал сумма пари делится пополам между двумя соседними обычными тоталами. Например, 1000 рублей на ТБ 0.75 — это 500 рублей на ТБ 1 и 500 рублей на ТБ 0.5.

Трёхпутевой тотал

Трёхпутевой тотал — ставка на точный тотал. В линии букмекерской конторы его также обозначают, как 3way и рассчитывают без возврата.

Например, ставка на трёхпутевой тотал голов равно 2 зайдёт, если во встрече забьют пару мячей.

Стратегии ставок на трёхпутевой тотал:

Что такое ставка на трёхпутевой тотал: что значит это пари в футболе и других видах спорта В ставках на трёхпутевой тотал можно сорвать куш. Но при расчёте этого пари действуют особые правила, которые нужно изучить.

Примеры ставок на тотал больше или меньше в футболе

Рассмотрим пять примеров расчёта ставок на разные виды тотала по 1000 рублей каждая.

ТБ 1.5 в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.40. Если сумма голов обеих команд составит два мяча или более, вы получите 1400 рублей: 1000 х 1.40.

ТМ 2 во встрече «Барселона» — «Валенсия» за 3.45. Если в поединке не будет голов или забьют всего один мяч, выплата составит 3450 рублей: 1000 х 3.45. Если матч закончится со счётом 2:0, 1:1 или 0:2, по ставке будет возврат. Если в матче будет забито три и более мяча, пари проиграет.

ТБ 2.75 в матче «Бавария» — «Хоффенхайм» за 1.80. Ставка делится на две половины: 500 рублей на ТБ 2.5 и 500 рублей на ТБ3. Если в игре будет забито три мяча, по ТБ 2.5 выплата составит 900 рублей: 500 х 1.80, а по ТБ 3 вернутся 500 рублей. Всего вы получите 1400 рублей: 900 + 500. Если во встрече забьют четыре мяча и более, сыграют обе ставки. Выплата составит 1800 рублей: 1000 х 1.80.

Трёхпутевой тотал равно 2 в матче «Интер» — «Ювентус» за 3.20. Ставка выиграет, если в матче будет забито ровно два мяча. Выплата составит 3200 рублей: 1000 х 3.20.

Трёхпутевой тотал меньше 3 в матче «Зенит» — «Локомотив» за коэффициент 1.90. Если в игре забьют два мяча или меньше, вы получите 1900 рублей: 1000 х 1.90. При трёх голах и более ставка не зайдёт.

Другие виды ставок на тотал

Индивидуальный тотал.

Комбинированные ставки с учётом тотала. Например, исход матча + тотал, обе забьют + тотал и так далее. Ставка пройдёт, если сыграют все выборы.

Тотал времени голов — пари на сумму минут, когда были забиты все голы в основное время.

Ставка на чёт тотала:

Что означает тотал «чёт» в ставках: что это такое, примеры и стратегии на футбол Ставка на «чёт» тотала на некоторых рынках заходит чаще, чем «нечёт». Отвечаем на вопросы «когда» и «почему».

Что такое ставка на индивидуальный тотал

Ставка на индивидуальный тотал — пари на тотал отдельного спортсмена или команды.

ИТБ1 и ИТМ1 — индивидуальный тотал первой команды или спортсмена на больше или меньше.

Стратегия ставок на тотал больше

Ставьте на ТБ 2.5 в футбольном матче по критериям:

Больше 60% матчей одной из команд завершается с тремя и более забитыми мячами.

Букмекеры дают на ТБ 2.5 коэффициент от 1.40.

Гостевая команда пропускает в среднем более двух голов за матч.

Стратегия ставок на тотал меньше

Ставьте на ТМ 2.5 в футболе в следующих случаях.

За последние пять игр команды суммарно пропустили меньше 10 голов.

Средняя результативность соперников в нынешнем сезоне составляет меньше 1,5 гола за игру.

Плохие погодные условия: дождь, снег.

Коэффициенты на победу каждой команды превышают 2.40.

Встречу пропустят лучшие бомбардиры обоих коллективов.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!