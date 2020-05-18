Статистический прогноз: «Ахал» — «Алтын Асыр», ставка на чемпионат Туркмении

19 мая в матче девятого тура чемпионата Туркмении «Ахал» примет «Алтын Асыр». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.49.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ахал» — «Алтын Асыр»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении «Ахал» — «Алтын Асыр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча «Ахал» — «Алтын Асыр» (19.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

«Вердер» — «Байер». Прогноз на статистику в матче 26-го тура чемпионата Германии Берём две ставки с коэффициентами выше двойки в матче Бундеслиги.

В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении стартовал второй круг. Участники уже успели провести по семь-восемь матчей, а эта игра однозначно станет главной в девятом туре. Дело в том, что «Ахал» и «Алтын Асыр» — лидеры первенства.

Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Ашхабад», ставка на чемпионат Туркмении Ставка с коэффициентом 3.26 на дерби чемпионата Туркмении.

«Ахал» провел семь игр и сумел набрать 18 солидных очков из 21 возможного. Такой мощный результат позволяет единолично возглавлять турнирную таблицу. «Алтын Асыр» провел на матч больше и заработал за это время на три балла меньше: отрыв от третьего «Копетдага» всего один пункт.

Форма команд

«Алтын Асыру» не хватает былой стабильности. Действующий чемпион страны после паузы никак не может войти в победную колею. Возобновил сезон он двумя ничьими, затем, казалось, вышел на привычный уровень, но в позапрошлом туре умудрился уступить скромному аутсайдеру «Небитчам» с минимальным счётом.



«Ахал» же в своём уверенном положении может винить только себя. За семь проведённых матчей клуб проиграл всего однажды. Остальные шесть поединков завершились победами клуба с общим счётом 12:1. Потрясающие показатели.

Личные встречи

Собственно, единственное поражение «Ахала» случилось два матча назад. Обидчиком выступил «Алтын Асыр», который принимал нынешнего лидера чемпионата Туркмении. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Статистический прогноз: «Энергетик» — «Мерв», ставка на матч чемпионата Туркмении Битва двух худших клубов чемпионата Туркмении рискует получиться низовой.

Однако в последнее время противники выступают друг с другом на равных. За семь крайних личных встреч они поделили победы поровну и скатали три ничьи. Любопытно, что за это время «Ахал» провел три домашних игры и ни разу не проиграл, набрав семь из девяти возможных очков. Но на классический 1Х букмекеры дают скромный коэффициент 1.46, поэтому придётся искать другие варианты.

Ставка на тоталы и голы

За пять последних игр между соперниками было забито 16 голов в обе стороны: выходит, в среднем на матч ровно 3,2 мяча. На таком фоне неплохо смотрится ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.04. Но мы пойдем дальше и проверим комбинированную ставку 1Х + тотал больше 2.5 мяча. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с почтительным коэффициентом 3.40.



Также можно подумать над ставкой «обе забьют». За неё букмекеры предлагают вполне нестыдный коэффициент 1.76. Статистика на нашей стороне: в четырёх из последних пяти встреч командами друг с другом непременно забивали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Ахал» — «Алтын Асыр»

В последнее время матчи между соперниками получаются весьма насыщенным и плюс-минус равными. За пять крайних личных встреч они наколотили друг другу 16 мячей, что в среднем за игру составляет 3,2 гола. Любопытно также, что за предыдущие три домашних поединка с «Алтын Асыром» «Ахал» набрал семь из девяти возможных очков. Доверимся цифрам и проверим внушительный коэффициент 3.40.



Ставка 1: «Ахал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.40.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.76.