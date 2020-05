Vici Gaming — EHOME. Прогноз: букмекеры недооценивают аутсайдера

19 мая VG и EHOME проведут матч на турнире DPL-CDA Professional League. Встреча стартует в 11:00 мск. Букмекеры называют фаворитом Vici Gaming, оценивая её триумф в серии коэффициентом 1.60. На выигрыш EHOME в противостоянии можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Vici Gaming — EHOME

Выигрыш Vici Gaming со счётом 2:0 оценён аналитиками коэффициентом 2.60, а на победу со счётом 2:1 можно поставить за 3.20. Сухая победа EHOME котируется за 4.40, а по результатам трёх карт — за 4.10. Букмекеры считают, что в матче будет сыграно две карты: тотал меньше 2.5 идёт за 1.76, а тотал больше 2.5 — за 1.94.

Анализ и прогноз матча VG — EHOME (19.05.2020)

Vici Gaming после прошлого розыгрыша The International, на котором команда заняла 5-6-е места, решилась на одну перестановку в составе. Коллектив повысил свой потенциал за счёт перестановки на позиции саппорта четвёрки. Fade перебрался в Team Aster, а вакантное место занял Pyw. Молодой игрок в рейтинге Dota 2 в китайском регионе занимает 64-ю строчку, а визави занимал 187-ю.



В таком составе коллектив выступает с конца сентября. За это время VG приняла участие в 11 соревнованиях. Отличиться удалось на Midas Mode 2 – Asia, заняв первое место. На ESL One Hamburg 2019 команда заняла 5-6-е место. На MDL Chengdu Major коллектив был вторым, а завершить год удалось победой на ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore.

В 2020 году команда продолжила выступления на этом же уровне. В рамках DreamLeague 13 сезона VG заняла третью строчку. На WeSave! Charity Play, а также China Dota2 Pro. League команда была второй. В апреле наблюдался игровой спад. На ESL One LA 2020 онлайн китайского региона команда заняла четвёртую позицию, а в рамках CDA League оказалась седьмой.



В мае удалось вернуться на победную стезю. На онлайн-турнире OGA Dota PIT 2020 хоть и выступления начались с поражения от EHOME со счётом 2:1, но сумела выйти из группы и победить на турнире, победив в плей-офф этапе Team Aster и дважды PSG.LGD. В текущем составе команда провела 97 матчей. Winrate 62.89% – 61-8-28.

EHOME имеет богатую историю, но в последний год не радовала поклонников результатами. При этом состав команды не меняется с конца ноября 2019 года, когда на кор-позициях произошли перестановки: vtFαded и 897 покинули состав, а Sylar и NothingToSay заняли их позиции соответственно.

За этот промежуток времени коллектив выступил на десяти турнирах или квалификациях к ним. Лишь в последних трёх удалось продемонстрировать удовлетворительные результаты.



На ESL One LA 2020 — Online EHOME была третьей. Региональные соревнования CDA League завершила на 4-й строчке. В последнем OGA Dota PIT 2020 Online вновь финишировала на призовой позиции, завоевав бронзовые медали.

В текущем сезоне соперники встретились 10 раз. Баланс — 4-2-4. В этих составах статистика в пользу EHOME — 4-0-2 и в грядущем противостоянии её недооценивать не стоит.

Прогноз и ставка на матч Vici Gaming — EHOME:

Между командами богатая история противостояний. За всё время они провели 52 поединка, практически в половине победителем выходила VG. В последний год баланс сил изменился. В 2020 году EHOME выиграл в четырёх сериях из шести проведённых, в том числе в последних OGA Dota PIT Online и China Pro League. Букмекеры ведут фаворитом команду Vici Gaming, но списывать EHOME со счетов не стоит. Ставка на EHOME с форой +1.5 вполне оправдана.



Ставка: EHOME с форой +1.5 за 1.40.