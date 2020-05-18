Ставки на фаворита в футболе: стратегии для лайва и прематча, аргументы за аутсайдеров

В 2019 году 38% ставок пришлись на футбол. Подавляющее большинство — на фаворитов. Объясняем, почему это невыгодно на дистанции и разбираем стратегии ставок на фаворитов и аутсайдеров.
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Как определить фаворита в ставках на спорт
Фаворитом противостояния считайте команду, у которой:
- лучше разница мячей,
- больше очков в десяти последних матчах,
- преимущество в личных встречах,
- отсутствие одного или нескольких игроков соперника из-за травмы при собственном оптимальном составе.
Самый простой способ определить фаворита — довериться мнению букмекеров. На какую команду ниже коэффициента, ту и считайте фаворитом.
Коэффициент — отображение вероятности победы или другого исхода с учётом букмекерской маржи. Букмекер оценил соотношение сил соперников и учёл множество факторов.
Если коэффициент на исход 1.43 и ниже, букмекеры считает, что ставка пройдёт с вероятностью 70% и выше.
Коэффициенты выше 3.00 — это совокупность оценки шансов аутсайдера и результат прогруза линии из-за ставок на фаворита.
Прогрузы в ставках на спорт:
Стратегии ставок на фаворита
Заключаем пари на фаворита, если эта команда:
- находится на пике игровой формы,
- выступает дома,
- преследует турнирную мотивацию: выход в плей-офф, матч за сохранение прописки, борьба за место в топ-4 и так далее.
Плюсы и минусы ставок на фаворита
Достоинство стратегии ставки на фаворита — высокая вероятность победы. Недостатки — заниженные коэффициенты и небольшую прибыль в сравнении с суммой ставки.
Эта стратегия ставок на футбол обычно приводит к сливу банка на дистанции. Любой гранд рано или поздно уступает или играет вничью.
Большинство игроков предпочитает делать ставки на фаворитов. Это приводит к снижению коэффициентов.
Для повышения потенциальной прибыли ставьте на фаворита сразу после появления букмекерской линии. Минус в том, что до матча расклад сил может измениться.
Стратегия ставок против фаворита
Ставьте на победу аутсайдера с плюсовой форой в следующих случаях.
- Команда играет дома и уступает на своём поле в менее 50% матчей.
- Гости — принципиальный соперник.
- Фаворит в пяти последних матчей не более раза выиграл с запасом по счёту.
- Аутсайдер в среднем пропускает меньше гола на своём поле.
- В лайве, если у фаворита получили травму и/или были удалены ключевые игроки атаки.
Ставить против фаворита можно по стратегии догона. Берите коэффициенты выше 1.90. Таким образом первая выигрышная ставка перекроет все потери от предыдущих неудач, и вы сможете получить прибыль.
На первое пари необходимо ставить не более 1% от банка. Может показаться, что это слишком консервативный подход. Но при нескольких подряд неудачах вы сильно рискуете.
Пример игры догоном по стратегии ставок против фаворита:
|Банк
|Коэффициент
|Сумма ставки
|Результат
|Новый банк
|20 000
|1.90
|200
|Проигрыш
|19 800
|19 800
|2.05
|400
|Проигрыш
|19 400
|19 400
|2.40
|800
|Проигрыш
|18 600
|18 600
|2.00
|1 600
|Выигрыш
|20 200
Догон в ставках на спорт:
Плюсы и минусы стратегии ставок против фаворита
Достоинство — вероятность исхода может быть больше коэффициента, из-за прогруза на фаворита. На аутсайдера выгоднее ставить за несколько минут до начала матча.
Недостаток — сложность выбора подходящего события.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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