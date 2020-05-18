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Ставка на фаворита в футболе, стратегии против, хороший пример для лайва, ставить онлайн

Ставки на фаворита в футболе:
Александр Ничипорук
Ставки на фаворита в футболе: стратегии для лайва и прематча, аргументы за аутсайдеров
Ставки на фаворита в футболе — идеальный путь к банкротству. Есть небольшое временное окно, когда на грандов действительно выгодно ставить.
Ставки / База знаний 0

В 2019 году 38% ставок пришлись на футбол. Подавляющее большинство — на фаворитов. Объясняем, почему это невыгодно на дистанции и разбираем стратегии ставок на фаворитов и аутсайдеров.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Как определить фаворита в ставках на спорт

Фаворитом противостояния считайте команду, у которой:

  • лучше разница мячей,
  • больше очков в десяти последних матчах,
  • преимущество в личных встречах,
  • отсутствие одного или нескольких игроков соперника из-за травмы при собственном оптимальном составе.

Самый простой способ определить фаворита — довериться мнению букмекеров. На какую команду ниже коэффициента, ту и считайте фаворитом.

Коэффициент — отображение вероятности победы или другого исхода с учётом букмекерской маржи. Букмекер оценил соотношение сил соперников и учёл множество факторов.

Если коэффициент на исход 1.43 и ниже, букмекеры считает, что ставка пройдёт с вероятностью 70% и выше.

Коэффициенты выше 3.00 — это совокупность оценки шансов аутсайдера и результат прогруза линии из-за ставок на фаворита.

Прогрузы в ставках на спорт:

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Стратегии ставок на фаворита

Заключаем пари на фаворита, если эта команда:

  • находится на пике игровой формы,
  • выступает дома,
  • преследует турнирную мотивацию: выход в плей-офф, матч за сохранение прописки, борьба за место в топ-4 и так далее.

Плюсы и минусы ставок на фаворита

Достоинство стратегии ставки на фаворита — высокая вероятность победы. Недостатки — заниженные коэффициенты и небольшую прибыль в сравнении с суммой ставки.

Эта стратегия ставок на футбол обычно приводит к сливу банка на дистанции. Любой гранд рано или поздно уступает или играет вничью.

Большинство игроков предпочитает делать ставки на фаворитов. Это приводит к снижению коэффициентов.

Для повышения потенциальной прибыли ставьте на фаворита сразу после появления букмекерской линии. Минус в том, что до матча расклад сил может измениться.

Стратегия ставок против фаворита

Ставьте на победу аутсайдера с плюсовой форой в следующих случаях.

  • Команда играет дома и уступает на своём поле в менее 50% матчей.
  • Гости — принципиальный соперник.
  • Фаворит в пяти последних матчей не более раза выиграл с запасом по счёту.
  • Аутсайдер в среднем пропускает меньше гола на своём поле.
  • В лайве, если у фаворита получили травму и/или были удалены ключевые игроки атаки.

Ставить против фаворита можно по стратегии догона. Берите коэффициенты выше 1.90. Таким образом первая выигрышная ставка перекроет все потери от предыдущих неудач, и вы сможете получить прибыль.

На первое пари необходимо ставить не более 1% от банка. Может показаться, что это слишком консервативный подход. Но при нескольких подряд неудачах вы сильно рискуете.

Пример игры догоном по стратегии ставок против фаворита:

БанкКоэффициентСумма ставкиРезультатНовый банк
20 0001.90200Проигрыш19 800
19 8002.05400Проигрыш19 400
19 4002.40800Проигрыш18 600
18 6002.001 600Выигрыш20 200

Догон в ставках на спорт:

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Плюсы и минусы стратегии ставок против фаворита

Достоинство — вероятность исхода может быть больше коэффициента, из-за прогруза на фаворита. На аутсайдера выгоднее ставить за несколько минут до начала матча.

Недостаток — сложность выбора подходящего события.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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