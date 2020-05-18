Ставки на фаворита в футболе — идеальный путь к банкротству. Есть небольшое временное окно, когда на грандов действительно выгодно ставить.

Ставки на фаворита в футболе: стратегии для лайва и прематча, аргументы за аутсайдеров

В 2019 году 38% ставок пришлись на футбол. Подавляющее большинство — на фаворитов. Объясняем, почему это невыгодно на дистанции и разбираем стратегии ставок на фаворитов и аутсайдеров.

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Как определить фаворита в ставках на спорт

Фаворитом противостояния считайте команду, у которой:

лучше разница мячей,

больше очков в десяти последних матчах,

преимущество в личных встречах,

отсутствие одного или нескольких игроков соперника из-за травмы при собственном оптимальном составе.

Самый простой способ определить фаворита — довериться мнению букмекеров. На какую команду ниже коэффициента, ту и считайте фаворитом.



Коэффициент — отображение вероятности победы или другого исхода с учётом букмекерской маржи. Букмекер оценил соотношение сил соперников и учёл множество факторов.

Если коэффициент на исход 1.43 и ниже, букмекеры считает, что ставка пройдёт с вероятностью 70% и выше.

Коэффициенты выше 3.00 — это совокупность оценки шансов аутсайдера и результат прогруза линии из-за ставок на фаворита.

Прогрузы в ставках на спорт:

Что такое прогрузы в ставках на спорт: как денежный поток влияет на коэффициенты в линии Из-за прогрузов в ставках новички теряют деньги на ровном месте. Разбираем, как извлечь выгоду при изменении коэффициентов

Стратегии ставок на фаворита

Заключаем пари на фаворита, если эта команда:

находится на пике игровой формы,

выступает дома,

преследует турнирную мотивацию: выход в плей-офф, матч за сохранение прописки, борьба за место в топ-4 и так далее.

Плюсы и минусы ставок на фаворита

Достоинство стратегии ставки на фаворита — высокая вероятность победы. Недостатки — заниженные коэффициенты и небольшую прибыль в сравнении с суммой ставки.

Эта стратегия ставок на футбол обычно приводит к сливу банка на дистанции. Любой гранд рано или поздно уступает или играет вничью.

Большинство игроков предпочитает делать ставки на фаворитов. Это приводит к снижению коэффициентов.

Для повышения потенциальной прибыли ставьте на фаворита сразу после появления букмекерской линии. Минус в том, что до матча расклад сил может измениться.

Стратегия ставок против фаворита

Ставьте на победу аутсайдера с плюсовой форой в следующих случаях.

Команда играет дома и уступает на своём поле в менее 50% матчей.

Гости — принципиальный соперник.

Фаворит в пяти последних матчей не более раза выиграл с запасом по счёту.

Аутсайдер в среднем пропускает меньше гола на своём поле.

В лайве, если у фаворита получили травму и/или были удалены ключевые игроки атаки.

Ставить против фаворита можно по стратегии догона. Берите коэффициенты выше 1.90. Таким образом первая выигрышная ставка перекроет все потери от предыдущих неудач, и вы сможете получить прибыль.

На первое пари необходимо ставить не более 1% от банка. Может показаться, что это слишком консервативный подход. Но при нескольких подряд неудачах вы сильно рискуете.

Пример игры догоном по стратегии ставок против фаворита:

Банк Коэффициент Сумма ставки Результат Новый банк 20 000 1.90 200 Проигрыш 19 800 19 800 2.05 400 Проигрыш 19 400 19 400 2.40 800 Проигрыш 18 600 18 600 2.00 1 600 Выигрыш 20 200

Догон в ставках на спорт:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Плюсы и минусы стратегии ставок против фаворита

Достоинство — вероятность исхода может быть больше коэффициента, из-за прогруза на фаворита. На аутсайдера выгоднее ставить за несколько минут до начала матча.

Недостаток — сложность выбора подходящего события.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!