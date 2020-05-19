Ставки и прогнозы: на что ставить 19 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 мая.

На что ставить в футболе 19 мая

Первый тур Бундеслиги после возвращения завершился, нет сегодня матчей и в чемпионате Беларуси. Зато возвращается чемпионат Эстонии! На сегодня запланированы три встречи. «Курессааре» сыграет с «Нымме Калью», «Легион» — с «Левадией», а «Пайде» -с «Тулевиком». Первые два матча начнутся в 19:00 мск, третья встреча – на полчаса позже.

Кроме того, возобновляется чемпионат Коста-Рики. Начиная с 23:55 можно будет следить за перипетиями матча «Гуаделупе» и «Лимона». Конечно же, куча возможностей для ставок на киберфутбол. Здесь настоящее изобилие встреч, выбирай – не хочу!

Матчи по хоккею для ставок 19 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 19 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно! Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.