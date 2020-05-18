Статистический прогноз: «Курессааре» — «Нымме Калью», ставка на матч чемпионата Эстонии

В матче второго тура чемпионата Эстонии 19 мая «Курессааре» примет «Нымме Калью». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Эстонии «Курессааре» — «Нымме Калью»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Эстонии 19 мая «Курессааре» — «Нымме Калью» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.47. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.25.

Анализ и прогноз матча «Курессааре» — «Нымме Калью» (19.05.2020)

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек, а в середине месяца было объявлено о возобновлении первенства.



Все матчи будут проходить при пустых трибунах, что несколько снижает значимость фактора своего поля. Формат чемпионата Эстонии максимально прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. 10 команд играют друг с другом в четыре круга, по итогам 36 туров определяется чемпион.

Статистический прогноз: «Ахал» — «Алтын Асыр», ставка на чемпионат Туркмении Ставка с коэффициентом 3.40 на матч лидера и действующего чемпиона Туркмении.

Победитель турнира отправляется в квалификационный этап Лиги чемпионов, два призёра — в квалификацию Лиги Европы. Худший клуб по итогам сезона напрямую покидает элитный дивизион, а финишировавший на девятой строчке сыграет стыковые матчи за сохранение прописки.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Эстонии

Сыгран всего один тур, поэтому смотреть на турнирную таблицу бессмысленно. «Нымме Калью» вышел в элитный дивизион в 2008 году, в последнее время он исправно находится в числе лидеров. В 2012 и 2018 годах даже сумел стать чемпионом, а вообще чаще всего финиширует на третьей строчке.



Так получилось и в минувшем сезоне. «Флора» оторвалась от преследователей и уверенно взяла золото, а вот битва за вторую позицию получилась жаркой. «Розовые пантеры» до последнего тура сражались с «Левадией», но всё же уступили. Они набрали 77 очков, а клуб из Таллина — 78.

«Курессааре» вернулся в элитный дивизион только в 2018 году и привык находиться на дне турнирной таблицы. В прошлом чемпионате команда заняла предпоследнее, девятое место, набрав всего 23 очка в 36 турах. С тех пор баланс сил не поменялся, разница в исполнительском мастерстве существенная.

Форма команд

Вот тут-то и заключается основная проблема, поскольку отталкиваться абсолютно не от чего. Первый тур в чемпионате Эстонии сыграли аж в начале марта, то есть участники не имели практики больше двух месяцев. Тренировки возобновили всего две недели назад, в каком состоянии находятся футболисты — непонятно.

Всё это запутывает ситуацию и повышает риск сюрпризов в ближайшие недели. Добавим, что «Курессааре» в стартовом туре на выезде уступил серебряному призёру минувшего первенства «Левадии» (0:1), а «Нымме Калью» дожал неуступчивый «Транс» (1:0), который считается крепким середняком лиги.

Личные встречи

История противостояния весьма богатая и красноречивая. Соперники пересеклись 36 раз: три победы на счету «Курессааре», три ничьих и 30 раз сильнее оказался «Нымме Калью». Причём на выезде «розовые пантеры» чувствуют себя даже увереннее, чем в родных стенах. 18 поединков, 15 побед и две ничьих.

Статистический прогноз: «Легион» Таллин — «Левадия», ставка на матч чемпионата Эстонии Чемпионат Эстонии вернулся после двухмесячной паузы, на повестке дня — таллинское дерби.

Разница голов приводит в ужас — 48:5 (если брать все матчи, получится ещё печальнее — 109:12). В 19 предыдущих играх «Нымме Калью» выиграл 18 раз, а в 11 из 12 последних случаев забил как минимум трижды. В общем, ставить на хозяев на таком фоне необычайно сложно.

Ставки на тоталы и форы

Букмекеры всё прекрасно понимают, лобовая победа гостей идёт за скромный коэффициент 1.31. ИТБ 2.5 гола «Нымме Калью» за 2.11 смотрится замечательно, вариант посмелее — П2 с форой (-2) за 2.48. По сути, в пользу хозяев есть только аргумент — двухмесячная пауза, после которой фаворит может испытывать определённые проблемы с физической готовностью. В остальном всё очевидно.

Прогноз и ставки на матч «Курессааре» — «Нымме Калью»

Хозяева не так давно вернулись в элитный дивизион и исправно бьются за выживание, а гости год за годом попадают в тройку лучших. В 19 предыдущих очных встречах «Нымме Калью» победил 18 раз, а в 11 из 12 последних игр отличился как минимум трижды. Сомнений в успехе «розовых пантер» нет, вопрос лишь один — насколько крупным он получится.

Ставка: победа «Нымме Калью» с форой (-2) за 2.48.