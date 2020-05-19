Что такое п1п1 в ставках в футбол: как понять это обозначение букмекерских контор

П1П1 — это самый простой способ поднять коэффициент на фаворита. Но растут и риски. В этой статье мы разберём, что такое п1п1 в ставках, рассмотрим примеры футбольных матчах, а также расскажем о плюсах и минусах такого пари.
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Что значит п1п1 в ставках
П1п1 в линии букмекерской конторы — это ставка на победу хозяев в первом тайме и во всём матче. Это один из вариантов пари на рынке ставок тайм/матч.
Чтобы ставка сыграла, хозяева должны вести в счёте в перерыве и удержать преимущество или развить успех во втором тайме.
Если хозяева выигрывают по итогам матча, но в первой половине встречи они уступили или был ничейный результат, ставка не зайдёт.
Ставки тайм/матч в футболе
Кроме п1п1 в линии БК есть ещё восемь пари на тайм/матч:
- П1П2 — победа хозяев в первом тайме и выигрыш гостей в матче.
- П1Х — выигрыш хозяев к перерыву и итоговая ничья.
- ХП1 — ничья в первой половине и победа хозяев в матче.
- ХХ — ничья в первом тайме и во всей встрече.
- ХП2 — ничья к перерыву и итоговый выигрыш гостей.
- П2П1 — победа гостей в первой половине и выигрыш хозяев в матче.
- П2Х — выигрыш гостей в первом тайме и итоговая ничья.
- П2П1 — победа гостей к перерыву и выигрыш хозяев во всей встрече.
П1П2 в ставках на футбол:
Пример ставки п1п1 в футболе
В букмекерской конторе ставку п1п1 предлагают делать на разные виды спорта: футбол, хоккей, теннис, баскетбол, волейбол и так далее.
Рассмотрим пример выигрыша хозяев по этому пари в футболе.
В матче 19-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Зенит» — «Динамо» коэффициент на победу Дзюбу и компанию был 1.50. На то, что хозяева выиграют первый тайм и матч букмекеры предлагали поставить примерно за 2.00.
«Зенит» забил три мяча в первой половине встречи, а второй тайм прошёл без голов. В итоге хозяева выиграли первый тайм и весь матч. Ставка п1п1 зашла.
Пример проигрыша ставки п1п1:
В матче первого тура РПЛ сезона-2019/2020 «Зенит» — «Тамбов» команды в первом тайме голов не забили.
То есть у первой команды в первом тайме победы не было. Поэтому, несмотря на итоговый счёт 2:1 в пользу «Зенита», ставка п1п1 проиграла.
Когда ставить на п1п1
Ставка типа п1п1 подходит для домашних матчей фаворита с аутсайдером. Букмекеры дают низкие коэффициенты на итоговый выигрыш хозяев: в диапазоне от 1.10 до 1.50.
Комбинированная ставка на то, что хозяева выиграют и первый тайм, и матч в целом, может идти с коэффициентом от 1.70 и выше.
Изучите статистику хозяев в первых таймах в текущем сезоне. Если в дома против аутсайдеров у фаворита от 70% побед к перерыву и во всём матче, проверяйте ставку на п1п1.
Хозяева должны играть в атаку, с первых минут владеть территориальным и игровым преимуществом, наносить много ударов по чужим воротам.
Стратегии ставок на футбол:
Плюсы и минусы ставок на п1п1
Плюс таких ставок — увеличение коэффициента. В случае захода вы получить большую прибыли в сравнении с пари на чистую победу.
Недостаток — повышенный риск. Нередко фавориты в первом тайме играют вничью или даже уступают, а по итогам всего матча добиваются победы.
Например, в АПЛ в сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» выиграл 27 из 29 матчей до паузы из-за коронавируса. Ставка на победу красных в первом тайме и во всей встрече прошла 20 раз на указанном отрезке.
Нет строгой математической зависимости между коэффициентами на п1п1 и на чистую победу хозяев.
Если округлить, потенциальная чистая прибыль от ставки на п1п1 примерно в 1.7-2.3 раза больше, чем от пари на выигрыш хозяев.
Рассчитывайте риск для каждой конкретной ставки.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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