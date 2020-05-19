Ставка на п1п1 даёт в два раза больше прибыли, чем пари на чистую победу. Но для выигрыша нужно выполнение двух условий.

Что такое п1п1 в ставках в футбол: как понять это обозначение букмекерских контор

П1П1 — это самый простой способ поднять коэффициент на фаворита. Но растут и риски. В этой статье мы разберём, что такое п1п1 в ставках, рассмотрим примеры футбольных матчах, а также расскажем о плюсах и минусах такого пари.



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Что значит п1п1 в ставках

П1п1 в линии букмекерской конторы — это ставка на победу хозяев в первом тайме и во всём матче. Это один из вариантов пари на рынке ставок тайм/матч.



Чтобы ставка сыграла, хозяева должны вести в счёте в перерыве и удержать преимущество или развить успех во втором тайме.



Если хозяева выигрывают по итогам матча, но в первой половине встречи они уступили или был ничейный результат, ставка не зайдёт.

Ставки тайм/матч в футболе

Кроме п1п1 в линии БК есть ещё восемь пари на тайм/матч:

П1П2 — победа хозяев в первом тайме и выигрыш гостей в матче.

П1Х — выигрыш хозяев к перерыву и итоговая ничья.

ХП1 — ничья в первой половине и победа хозяев в матче.

ХХ — ничья в первом тайме и во всей встрече.

ХП2 — ничья к перерыву и итоговый выигрыш гостей.

П2П1 — победа гостей в первой половине и выигрыш хозяев в матче.

П2Х — выигрыш гостей в первом тайме и итоговая ничья.

П2П1 — победа гостей к перерыву и выигрыш хозяев во всей встрече.

П1П2 в ставках на футбол:

Что значит П1П2 в ставках на футбол: как понять это сокращение букмекерских контор Не все знают, что такое П1П2 в ставках на футбол, а коэффициент на этот выбор всегда от 15.00. «Чемпионат» разбирает риски и правила.

Пример ставки п1п1 в футболе

В букмекерской конторе ставку п1п1 предлагают делать на разные виды спорта: футбол, хоккей, теннис, баскетбол, волейбол и так далее.



Рассмотрим пример выигрыша хозяев по этому пари в футболе.



В матче 19-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Зенит» — «Динамо» коэффициент на победу Дзюбу и компанию был 1.50. На то, что хозяева выиграют первый тайм и матч букмекеры предлагали поставить примерно за 2.00.



«Зенит» забил три мяча в первой половине встречи, а второй тайм прошёл без голов. В итоге хозяева выиграли первый тайм и весь матч. Ставка п1п1 зашла.

Пример проигрыша ставки п1п1:

В матче первого тура РПЛ сезона-2019/2020 «Зенит» — «Тамбов» команды в первом тайме голов не забили.



То есть у первой команды в первом тайме победы не было. Поэтому, несмотря на итоговый счёт 2:1 в пользу «Зенита», ставка п1п1 проиграла.

Когда ставить на п1п1

Ставка типа п1п1 подходит для домашних матчей фаворита с аутсайдером. Букмекеры дают низкие коэффициенты на итоговый выигрыш хозяев: в диапазоне от 1.10 до 1.50.



Комбинированная ставка на то, что хозяева выиграют и первый тайм, и матч в целом, может идти с коэффициентом от 1.70 и выше.



Изучите статистику хозяев в первых таймах в текущем сезоне. Если в дома против аутсайдеров у фаворита от 70% побед к перерыву и во всём матче, проверяйте ставку на п1п1.



Хозяева должны играть в атаку, с первых минут владеть территориальным и игровым преимуществом, наносить много ударов по чужим воротам.



Стратегии ставок на футбол:

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Плюсы и минусы ставок на п1п1

Плюс таких ставок — увеличение коэффициента. В случае захода вы получить большую прибыли в сравнении с пари на чистую победу.



Недостаток — повышенный риск. Нередко фавориты в первом тайме играют вничью или даже уступают, а по итогам всего матча добиваются победы.



Например, в АПЛ в сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» выиграл 27 из 29 матчей до паузы из-за коронавируса. Ставка на победу красных в первом тайме и во всей встрече прошла 20 раз на указанном отрезке.



Нет строгой математической зависимости между коэффициентами на п1п1 и на чистую победу хозяев.



Если округлить, потенциальная чистая прибыль от ставки на п1п1 примерно в 1.7-2.3 раза больше, чем от пари на выигрыш хозяев.



Рассчитывайте риск для каждой конкретной ставки.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!