Secret — NiP. Прогноз: берём коэффициент 2.43 на матч OGA Dota PIT 2020 Online

20 мая Secret и NiP сыграют в рамках последнего игрового дня групповой стадии онлайн турнира OGA Dota PIT 2020. Начало матча — в 18:00 мск. Букмекерские конторы рассматривают коллектив Secret как лидера противостояния. На успех команды Secret предлагают поставить с коэффициентом 1.18. На победу NiP дают коэффициент 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Secret — NiP

Победа Secret со счётом 2:0 оценивается в 1.65. Результат 2:1 в пользу Secret идет за 3.15. В сухую победу NiP букмекеры не верят, оценивая исход коэффициентом 12.00. Успех аутсайдера по итогам трёх картах идёт за 7.50. Букмекеры прогнозируют, что победителя выявят по итогам двух карт: тотал меньше 2.5 оценен коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 идёт за 2.43.

Анализ и прогноз матча Secret — NiP (20.05.2020)

Secret начала новый сезон с одним изменением в составе. Puppey заменил MidOne на MATUMBAMAN на кор-позиции.



Финский керри со своими новыми тиммейтами впервые выступил на квалификациях к лейпцигскому турниру DreamLeague. В 2019 году коллектив в официальной части выступил лишь на ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore, на котором занял 5-6 место.



В 2020 году команда заметно прибавила. 13-й сезон DreamLeague она закончила в статусе победителя. На следующих соревнования WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon команда заняла второе место. На благотворительном турнире WeSave! Charity Play команда выступила неудачно, что списывали на товарищеский характер состязаний и соответствующее отношение команды к нему. Провал на очередном онлайн-турнире ESL One LA 2020 стал настоящей оплеухой для Puppey и тиммейтов.



Майские турниры WePlay! Pushka League и Gamers Without Borders 2020 команда Secret провела ударно. Двенадцать матчей из тринадцати завершились победой европейского коллектива, суммарно проигравшего соперникам всего четыре карты. Победный темп Team Secret продолжился на OGA Dota PIT 2020. Стартовала команда с двух уверенных побед над VP и Liquid.



NiP в конце апреля переменили под свой тег состав Chicken Fighters. Шведско-чешский ростер, который возглавляет SoNNeikO, оставил приятное впечатление своей игрой на ESL One LA 2020, где занял четвертое место и уже уже в составе новой организации достойно выступил на WePlay! Pushka League. На последнем турнире команда заняла 5-6 место, в плей-офф раунде уступив первому и второму составу Virtus.Pro.



На OGA Dota PIT 2020 NiP стартовала с виктории над Liquid со счётом 2:1, а во втором туре взяла реванш у VP — 2:0.



Эти составы сыграли друг против друга в трёх матчах. Все три матча выиграла Secret и лишь в одном SoNNeikO с тиммейтами удалось навязать борьбу и выиграть одну карту.

Прогноз и ставка на матч Secret — NiP:

После осечки на ESL One LA Online Secret демонстрирует высокий уровень игры. На текущий момент у команды лишь одно поражение в пятнадцати матчах. NiP также хорошо выступила на последних двух турнирах. Исключать победу NiP в одной из карт не стоит. Secret часто экспериментирует с выбором героев, а NiP набрала неплохую форму и ставка ТБ 2.5 стоит того, чтобы рискнуть.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.43.