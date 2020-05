Virtus.pro — Spirit. Прогноз: «медведи» покажут класс в схватке со Spirit

20 мая Virtus.pro сыграет против Team Spirit в рамках заключительного игрового дня группового этапа состязаний OGA Dota PIT 2020. Встреча начнётся в 21:00 мск. Букмекеры оценивают победу VP коэффициентом 1.24. Успех Spirit в матче котируют за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Virtus.pro — Spirit

Успех Virtus.pro в серии со счётом 2:0 оценивается букмекерскими конторами коэффициентом 1.75, а со счётом 2:1 идёт за 3.05. На победу Spirit в двух картах предлагают коэффициент 10.00, а на викторию со счётом 2:1 можно поставить за 7.00. Специалисты букмекерских контор считают, что вероятней всего в матче будет сыграно две карты: на тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 — за 2.25.

Анализ и прогноз матча Virtus.pro — Spirit (20.05.2020)

Новый сезон Virtus.pro начала в обновлённом составе. Помимо талантливых молодых керри epileptick1d и саппорта Save- к команде примкнул опытный Resolut1on. 40 матчей и неудовлетворительные результаты на офлайн-турнирах послужили причиной для перестановок. Организация решила переключить внимание на опытных игроков, а epileptick1d и Save были отправлены во второй состав набираться опыта.



В начале февраля «медведи» переманили Zayac и на тест взяли Cooman. Вместе они заняли третье место на WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon, а на следующих состязаниях были вторыми.



Из-за возникших конфликтов Cooman заменили на iLTW. В этом составе Virtus.pro демонстрируют свои лучшие результаты. Онлайн-турнир ESL One LA 2020 команда закончила в роли победителя. WePlay! Pushka League, несмотря на нестабильные результаты на групповой стадии, команда завершила на четвёртой позиции. На региональных соревнованиях Epic Prime League команда оказалась второй, уступив в финале своему второму составу.



На благотворительных состязаниях Gamers Without Borders 2020 команда уступила Natus Vincere. 24 матча из 35 сыгранных в этом составе завершились победой «медведей». В 10 последних матчах команда потерпела 8 поражений, в том числе 2 на текущем турнире — от Secret и NiP. Говорить об игровом спаде рано. Для выхода в плей-офф нужно переигрывать Spirit.



Spirit. Костяк команды сформировался во второй половине октября. Первая и третья позиция оставались проблемными, поэтому по ходу сезона на этих ролях пробовался целый ряд игроков. В конце марта организация подписала DyrachYO и AfterLife и ростер сформировался окончательно.



Первым турниром, на котором впервые выступил текущий состав, стал ESL One LA 2020 Online. Команда Spirit сильно выступила на групповой стадии и бездарно в плей-офф. Проиграв Virtus.pro и Chicken Fighters, команда заняла на турнире 5-6-е место.



На Epic Prime League команда выступила по вышеупомянутому сценарию. В группе Spirit выиграли четыре из семи серий. 4-е место в группе, и команда продолжила путь в верхней сетке плей-офф. Поражениями завершились встречи против VP.Prodigy и FTM. Коллектив занял итоговое 4-е место.



Завышенные ожидания были к выступлениям команды Spirit на WePlay! Pushka League. Но здесь команда провалилась, добыв лишь одну победу в шести матчах.



Неудачно команда стартовала и на текущем турнире, уступив Liquid и NiP.

Суммарно в этом составе игроки сыграли 26 матчей и лишь в 10 из них удалось победить. Учитывая разницу в классе и серию из шести поражений, в противостоянии с Virtus.pro ожидать сенсации не стоит. Даже победа в одной из карт под большими сомнениями, учитывая мотивацию визави.

Прогноз и ставка на матч Virtus.pro — Spirit:

В таких составах турнирные пути команд переплетались трижды. Все три матча Spirit проиграла. Misha с тиммейтами в последнее время сдали. Похоже, у ростера исчерпались идеи. В противостоянии с набравшими ход «медведями» им навряд ли удастся выиграть одну карту.



Ставка №1: победа VP за 1.24.



Ставка №2: точный счёт 2:0 за 1.75.