«Динамо» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич зарубятся с Милевским в Бресте

20 мая в матче 10-го тура брестское «Динамо» примет БАТЭ. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение борисовчанам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех брестчан оценён букмекерами коэффициентом 3.15.

Букмекерские коэффициенты на матч «Динамо-Брест» — БАТЭ

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги БАТЭ — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — БАТЭ (20.05.2020)

Брестскому «Динамо» не хватает стабильности: за девять туров команда поровну поделила победы и поражения, а также скатала одну ничью. Набежало в итоге всего 13 очков. Седьмое место в турнирной таблице — это определённо не то, на что закладывался действующий чемпион страны на старте сезона.

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В седьмом туре «южане» вырвали три балла у минского «Динамо» (2:1), а в предыдущем уступили шустрому «Энергетику» (1:2). Брестчане по ходу игры смотрелись не шибко уверенно, не хватало остроты, завершающего паса. Пропустили гол в концовке первого тайма, а в самом дебюте второго счёт стал уже 0:2.



«Бресты» сделали несколько попыток исправить положение, но единственное, что получилось, так это отквитать один мяч на добавленных минутах. Спастись команда уже не успела, увязнув тем самым в середине таблицы.



БАТЭ в предыдущем туре на своём поле добыл очередную, четвёртую кряду, победу. На сей раз был разгромлен один из лидеров Высшей лиги крепкий «Слуцк» (3:0). Борисовчане привычно забрали инициативу в свои руки и умело конвертировали моменты в забитые мячи. Бело-синие сумели нанести всего три удара в створ ворот Антона Чичкана, но голкипер был надёжен.

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Такой выдающийся результат вывел клуб из Борисова на чистую первую строчку. Теперь у команды 19 очков в девяти матчах. Но расслабляться никак нельзя — в спину дышат «Торпедо»-БелАЗ, «Энергетик-БГУ» (у обоих по 18 баллов) и «Слуцк» (16 баллов).



Теперь жёлто-синим предстоит выезд в Брест к местному «Динамо», и тут существенный перевес в сторону «батонов». Однако проверять лобовую победу БАТЭ опасно. Дело в том, что в последних четырёх домашних играх брестчане проиграли борисовчанам только один раз. Поэтому рассмотрим другие варианты.



Действующий чемпион страны в текущем сезоне не пропускал лишь от аутсайдера «Белшины» (3:0) и «Слуцка» (1:0). Хотя тут стоит отметить, что случчане на свой гол всё-таки наиграли. А БАТЭ набрал приличный ход, в предыдущих четырёх турах оформив аж 13 мячей. На таком фоне можно подумать над ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 2.11.

Также можно рассмотреть вариант «обе забьют» за сносный коэффициент 1.71. «Динамо-Брест» хоть и далёк от своего уровня, но в среднем за игру гол имеет. Борисовчане же выглядят намного лучше, чем на старте, но от проблем с обороной до конца не избавились (чего стоят только три мяча от аутсайдера «Смолевичей»).

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — БАТЭ

БАТЭ набрал солидный ход, но до конца все проблемы ещё не решены. Брестское «Динамо», напротив, далека от оптимального состояния, но в среднем за игру свой гол забивает. Мы бы ожидали мощной зарубы с обилием голов в предстоящем поединке.



Ставка 1: обе забьют за коэффициент 1.71.



Ставка 2: индивидуальный тотал БАТЭ больше 1.5 мяча за коэффициент 2.11.