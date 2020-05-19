Бот для ставок на спорт: виды программ, правда о прогнозах и принципы работы

Бот для ставок на спорт делает за вас лишь часть работы. Этим программам предстоит ещё многому научиться.

Бот для ставок на спорт помогает игрокам при выборе пари в букмекерских конторах. В этой статье мы расскажем, как работают такие программы, чем они отличаются и почему нельзя слепо полагаться на их выводы.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое бот для ставок на спорт в букмекерских конторах

Ставочный бот — это специальная программа, которая помогает выбрать ставку клиентам букмекерских конторам.



В интернете можно найти разные виды программ для ставок:

Боты для расчётов. Считают маржу, вероятности исходов и так далее.

Торговые боты. Помогают в ведении банка, подсчитывают прибыль и убытки, рекомендуют суммы ставок.

Специализированные программы для сбора и анализа статистики. Выдают прогнозы по найденным и обработанным данным.

Автоматизированные программы. Работают в режиме реального времени и настроены на определённую тактику. Такие боты дают прогнозы на исход футбольных матчей и выстраивают стратегию на основе банкролла игрока, времени матча и других параметров.

Программа может работать сама без участия беттера по начальным настройкам.

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Бот для ставок в букмекерских конторах из интернета

В интернете можно найти много простых программ для вычислений в беттинге. Например, боты для автоматического поиска вилок, вычисления возможной прибыли с них и определения сумм ставок на каждый исход.



Такие боты для спортивных ставок можно скачать бесплатно или пользоваться ими в свободном режиме на сайте.



Более функциональная и полезная программа делает прогнозы на исход, основываясь на анализе собранной статистики. За использование таких ботов для ставок на спорт обычно нужна единовременная оплата либо подписка на месяц или год.



Подобные программы часто сосредоточены на конкретных видах спорта.



Например, это может быть программа для изучения теннисной статистики или бот — симулятор сценария футбольных матчей.

Можно ли создать бот для ставок на спорт самому

Существующие боты для ставок на спорт имеют право на существование, но можно создать собственную программу.



Для этого не обязательно быть программистом. Достаточно разбираться в Excel-таблицах и знать общие принципы систематизации данных. Бот будет сам собирать информацию и анализировать её.



Также вы можете купить или скачать бесплатно готовую программу и настроить её под себя.



В интернете много инструкций по созданию ботов для ставок. Общий смысл заключается в настройке уже готовой программной оболочки.



Например, в ней изначально может быть алгоритм для поиска валуйных коэффициентов.

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Преимущества ботов для ставок на спорт

Главный плюс таких специализированных программ — экономия вашего времени. Боты быстро считают и моментально лучшие коэффициенты по заданным параметрам.



Видимые недостатки есть только у ботов, выдающих прогнозы. Программа делает выводы только на статистике и не учитывает важные нюансы: мотивацию команд и отдельных спортсменов, погодные условия, другие субъективные и эмоциональные факторы.



Бот выполняет аналитическую работу, исходя из статистики. А вы при принятии решения учитывайте дополнительные факторы и последние новости. Программа — это помощник и инструмент, на который не стоит перекладывать ответственность.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!