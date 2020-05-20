Ставки и прогнозы: на что ставить 20 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 20 мая.

На что ставить в футболе 20 мая

Среда ознаменована суперматчем в чемпионате Беларуси! Можно сказать, репетиция воскресного финала Кубка страны. Действующий чемпион «Динамо-Брест» примет лидера чемпионата БАТЭ. Начало матча – в 19:00 мск.

Продолжится тур в чемпионате Эстонии. В среду нас ждут матчи «Калев» — «Транс» и «Флора» — «Таммека». Оба матча начнутся в 19:30 мск.

Кроме того, две игры состоятся в чемпионате Коста-Рики, ещё можно обратить внимание на товарищеские встречи европейских команд. Конечно же, куча возможностей для ставок на киберфутбол. Здесь настоящее изобилие встреч, выбирай – не хочу!

Матчи по хоккею для ставок 20 мая

Сезон в профессиональном хоккее в России завершён. А вот НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Пока же можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 20 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно. Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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