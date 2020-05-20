«Динамо-Брест» — БАТЭ. Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Беларуси

20 мая в матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет с БАТЭ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Динамо-Брест» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — БАТЭ

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Беларуси 20 мая «Динамо-Брест» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — БАТЭ (20.05.2020)

Программа 10-го тура Высшей лиги Беларуси откроется сегодня в Бресте, где местное «Динамо» сразится с БАТЭ из Борисова. Это однозначно главный матч ближайшей недели в белорусском футболе, поскольку сойдутся две лучшие команды страны по итогам минувшего сезона.

Статистический прогноз: «Калев» — «Нарва Транс», ставка на матч чемпионата Эстонии Шесть предыдущих очных встреч в Таллине завершились победой «Транса».

Тогда южане завоевали чемпионство, а привыкшие к полному доминированию на внутренней арене борисовчане довольствовались вторым местом. Старт нынешнего сезона синхронно получился для соперников провальным, а вот дальше их траектории оказались абсолютно противоположными.

«Пчёлы» начали с поражений от «Энергетика» и «Славии», а вскоре оказались на грани вылета из Кубка Беларуси. После чего взяли себя в руки и постепенно попёрли вверх: всё ту же «Славию» удалось одолеть в ответном матче полуфинала, а в национальном первенстве с тех пор набрано 19 очков из 21 возможного.

Шесть побед в семи турах при одной ничьей, да и та получилась максимально нелогичной. Подопечные Кирилла Альшевского в родных стенах не сумели одолеть «Торпедо-БелАЗ», хотя владели подавляющим преимуществом. Восемь ударов в створ ворот результата не принесли, а с пенальти Павел Нехайчик пробил выше ворот (0:0).

«Динамо» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич зарубятся с Милевским в Бресте В предыдущих четырёх турах борисовчане забили 13 голов.

В остальном качество футбола не всегда получается высоким, зато результаты в полном порядке. Мощного спурта хватило для того, чтобы единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Беларуси. 19 очков в девяти играх, «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ» отстают на один балл, а все остальные находятся ещё дальше.

«Динамо-Брест» с горем пополам вползло в финал Кубка Беларуси, а вот в чемпионате страны ничего не выходит. Три поражения в пяти предыдущих турах не позволили подобраться к группе лидеров. 13 очков и седьмая позиция — не самый печальный исход, но в случае поражения от прямого конкурента отставание станет угрожающим.

Статистика очных встреч полностью на стороне гостей. Собственно, в семи предыдущих поединках в Бресте хозяева добыли всего одну победу, да и ту в Кубке. БАТЭ оказался сильнее четырежды, ещё в двух случаях была зафиксирована ничья. Также любопытно, что в трёх последних матчах в Бресте забивали обе команды.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

Надо сказать, что в обороне у действующего чемпиона сейчас огромное количество проблем. Даже аутсайдеры первенства стабильно создавали остроту. А уж мотивированный БАТЭ определённо выглядит опаснее. Потому котировки букмекеров выглядят вполне логично. Мы бы выбирали между двумя вариантами.

Х2 + обе забьют идёт за 2.20, а ИТБ 1.5 гола БАТЭ оценён букмекерами коэффициентом 2.09. Также любопытно смотрится Х2 по угловым за 2.08. На наш взгляд, аналитики слишком задирают котировки на хозяев. Они сейчас находятся не в лучшем состоянии и испытывают заметные кадровые проблемы. Вряд ли в такой ситуации брестчане станут действовать первым номером.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — БАТЭ

БАТЭ пришёл в себя после провального старта сезона, набрав в семи предыдущих турах 19 очков из 21 возможного. А вот «Динамо» выступает нестабильно и никак не может выбраться из середины турнирной таблицы. На таком фоне хозяева вряд ли рискнут действовать первым номером. Скорее всего, они будут играть осторожнее, а потому Х2 по угловым за 2.08 смотрится занятно.

Ставка №1: БАТЭ не проиграет + обе забьют за 2.20.

Ставка №2: БАТЭ не проиграет по угловым за 2.08.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.