Лучшие стратегии ставок на спорт: одна беспроигрышная и две с минимальным риском

Лучшие стратегии ставок на спорт изучают не только игроки, но и букмекеры. Одни совершенствуют свои системы, а другие находят способы борьбы с ними. В этой статье мы разберём топ стратегий ставок на спорт: беспроигрышную, с минимальным риском и другие.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Зачем нужны стратегии ставок на спорт

Игра без стратегии ставок и финансового менеджмента рано или поздно приводит к полному сливу банка.



Против вас работают аналитики букмекерских контор. Они внимательно изучают предстоящие матчи, а ведь есть ещё и маржа — комиссия БК.



По теории вероятности на длинной дистанции букмекеры всегда остаются в плюсе.



При использовании стратегии суть заключается в том, что вы находите оптимальный алгоритм игры на ставках. Ваша схема зависит от вида спорта, типа пари, размера банкролла и суммы ставки.



Вы можете использовать несколько проверенных стратегий или разработать свою собственную тактику.



Играйте на виртуальном счёте до тех пор, пока не получится максимально снизить риски и сократить серии проигрышей. Затем вы поймёте, стоит ли переходить к ставкам на реальные деньги.

Лучшие стратегии ставок на спорт

На нашем сайте представлено немало разных стратегий ставок в букмекерских конторах. Каждая из них может принести прибыль, ведь успех в ставках индивидуален. Многое зависит от выбора матча.



Рассмотрим топ стратегий на ставках для любых видов спорта.



Букмекерская вилка



Эту стратегию чаще используют на рынках с двумя возможными исходами. Например, на тотал больше или меньше в футболе, на победу одной из команд в волейболе и так далее.



Суть вилки в том, что вы ставите в разных букмекерских конторах на выборы одного рынка и получаете прибыль при любом исходе.



Например, на победу Даниила Медведева в теннисном матче дают коэффициент 2.15, а на выигрыш Роджера Федерера в другой конторе — 1.91.



Вычисляем вилочный коэффициент:



S = 1 / 2.15 + 1 / 1.91 = 0.465 + 0.524 = 0.989.



Если S 1, это вилка.



Рассчитывайте выплату с этой вилки при сумме банка в 100 рублей, как 100 / 0.984 = 101,11 рубля.



100 рублей — сумма банка, 1,11% — чистая прибыль.



Считайте суммы ставок на каждый исход по формуле:



V / K, где V — выплата по вилке, а К — коэффициент на победу.



Вычисляем на нашем примере:



101.11 / 2.15 = 46,90 рубля на победу Медведева.



101.11 / 1.91 = 53,10 рубля на выигрыш Федерера.



Чтобы не вызывать подозрений у букмекеров, округляйте ставки по вилкам до целых значений. В нашем примере это будет 47 и 53 рубля.

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Метод Оскара Грайнда



По этой стратегии вы повторяете сумму ставки после каждой неудачи и удваиваете — в случае выигрыша. Первое пари равно желаемой прибыли, а коэффициент на каждый исход должен быть от 2.00. При достижении результата начинайте новый цикл.



Например, в вашем игровом банке 10 000 рублей, а желаемая прибыль — 1000 рублей. Таблица результатов может выглядеть так:

Сумма ставки Коэффициент Результат Ваш банк 1000 2.00 Проигрыш 9000 1000 2.90 Проигрыш 8000 1000 2.30 Проигрыш 7000 1000 2.70 Выигрыш 8700 2000 2.40 Выигрыш 11 500

Стратегия Мартингейла



Эту схему называют классическим догоном. По ней вы удваиваете сумму пари после каждой неудачи, а в случае выигрыша возвращаетесь к первоначальной. Нужно ставить с коэффициентом 2.00.



Например, вы ставите 100 рублей с коэффициентом 2.00. Пари проигрывает, следующая ставка составит 200 рублей. При неудаче заключаете пари на 400 рублей и так далее.



Первый заход принесёт прибыль на сумму начальной ставки. Опасность в том, что при серии из нескольких неудач вы можете потерять все деньги. Поэтому начинайте с 1% от банка или меньше.



Но даже в этом случае вы рискуете. Возможны даже 15 неудач подряд или ограничение размера максимальной ставки со стороны букмекера.

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Стратегии ставок на спорт с минимальными рисками

Ни одну из стратегий нельзя гарантированно назвать прибыльной.



Вилки не предполагают проигрыша, но букмекеры активно борются против них. Вам могут снизить лимиты, заблокировать счёт или сделать возврат по выигрышной ставке.



Метод Оскара Грайнда и стратегия Мартингейла могут привести к полному сливу банка. При игре с коэффициентами 2.00 и выше вы рискуете. Ставки по котировкам такого уровня чаще проигрывают, чем заходят.



Эти популярные стратегии ставок на футбол и другие виды спорта могут дать плюс на коротком временном интервале, но на длинной дистанции их лучше не использовать.



Есть стратегии с минимальным риском. В отдельно взятой ставке у вас высокие шансы на выигрыш, но прибыль слишком мала.

Стратегии ставок с минимальным риском для футбола и другого спорта В ставках — две цели. Первая — выиграть и получить удовольствие. Вторая — избежать проигрыша. В этом помогут стратегии минимального риска.

Флэт



Обратите внимание на стратегии финансового менеджмента. Для начинающих самая лучшая стратегия ставок — это флэт.



Лучшая в данном случае не значит прибыльная. Вы ставите фиксированный процент от начального банка независимо от результата пари.



Например, вы решили ставить по 1% от виртуального счёта в 50 000 рублей. Сделайте 100 ставок по 500 рублей.



Стратегия флэт подходит новичкам для анализа. Вы сможете выявить свои сильные и слабые стороны, понять ошибки.

Стратегия флэт в ставках на спорт: что это такое, примеры для новичков и как по ней играть Флэт подходит новичкам и вечным неудачникам. Эта стратегия помогает отсрочить неизбежное.

Ставки на фаворита



В ставках на футбол, теннис и другие виды спорта есть матчи с коэффициентами около 1.40-1.50 на победу фаворита.



Да, фавориты побеждают не всегда. Но при тщательном анализе и грамотном выборе событий есть возможность получить плюс на длинной дистанции.



При таких котировках достаточно угадывать семь результатов из десяти, чтобы идти в плюсе.



Например, при среднем коэффициенте 1.45 с размером ставки 100 рублей прибыль составит 15 рублей: 100 х 7 х 1.45 – 100 х 10.

Что важно запомнить

Избегайте простых ошибок в ставках. Например, есть игроки, которые в порыве азарта забывают о дисциплине, ставят крупные суммы без тщательного анализа и теряют все деньги.



Заключайте пари только на тот вид спорт, в котором вы хорошо разбираетесь. Изучите движение коэффициентов, расклад сил, шансы на прибыль.



Не рассматривайте ставки в качестве потенциального источника дохода. Для игры отводите сумму, с которой готовы расстаться. Плюс на дистанции возможен, но для этого нужно проделать колоссальную работу.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!