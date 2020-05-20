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Нулевая фора в ставках на футбол, что это такое, как ставить, примеры, что значит ф1 и ф2

Нулевая фора в ставках на футбол
Денис Антипов
Нулевая фора в ставках на футбол и другой спорт: что это такое и как рассчитывается
Разбираем, когда нулевая фора в ставках выгоднее пари на чистую победу, а в каких случаях прибыльнее двойного шанса.
Ставки / База знаний 0

Нулевая фора в ставках на футбол может сохранить ваши деньги при ничьей и дать больше прибыли, чем двойной шанс. В этой статье мы расскажем, что такое фора в ставках и её виды, поговорим о нулевой форе в сравнении с пари на чистую победу и двойной шанс.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое фора в ставках на спорт

Фора в ставках — это число, которое добавляют к показателю одной из сторон по итогам всего матча или его части. Например, голы, угловые, жёлтые карточки, очки, шайбы, геймы, сеты и так далее.

Для прохода ставки нужен выигрыш команды или спортсмена по выбранному показателю после добавления форы.

Виды фор в ставках на спорт

Есть три вида фор:

  • обычные,
  • азиатские,
  • европейские.

Обычная фора

Обозначают буквой Ф, номером стороны и целым или половинчатой дробью. Например, Ф1(2), Ф1(-1.5), Ф2(-1), Ф2(3.5) и так далее.

Ставка на обычную половинчатую фору может зайти или проиграть.

Представим, что вы поставили на Ф1(-1.5) в матче «Ливерпуль» — «Спартак». Добавьте (-1.5) к количеству голов хозяев. Если счёт в пользу «Ливерпуля», ставка прошла.

У пари на обычную целую фору есть три варианта расчёта: заход, возврат и проигрыш.

Например, вы взяли Ф2(3) по угловым в матче «Ювентус» — «Локомотив». Прибавьте (3) к количеству корнеров красно-зелёных. Если счёт по угловым стал в пользу «Локомотива», ставка сыграла. При ничьей по корнерам будет возврат.

Европейская фора

Обозначают в виде исхода с учётом гандикапа. Например, П2(0:2), Х(0:1), П1(3:0) и так далее.

Ставка сыграет, если зашёл выбор с учётом гандикапа.

Например, в матче «Барселона» — «Реал» вы поставили на П2(0:1). Добавьте (1) к количеству голов мадридцев. Если счёт стал в пользу «Реал», ставка зашла.

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Азиатская фора в ставках на футбол

Обозначают буквой Ф, номером стороны и десятичной дробью с числом 75 или 25 после точки. Например, Ф1(2.75), Ф2(-1.75), Ф2(3.25), Ф1(-0.25).

Сумма пари на азиатскую фору делится поровну на две соседние обычные форы. Например, 2000 рублей на Ф2(2.75) — это 1000 рублей на Ф2(2.5) и 1000 рублей на Ф2(3).

Обе половины пари считают по правилам обычной форы.

Например, вы взяли Ф2(2.25) в матче «ПСЖ» — «Монако». Суммы пари поделятся поровну на Ф2(2) и Ф2(2.5).

При победе гостей, ничьей и поражении в один гол зайдут обе половины. При проигрыше в два мяча по первой половине будет возврат, а по второй прибыль.

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Что такое нулевая фора в ставках на спорт

Нулевая фора в ставках рассчитывается по правилам обычной форы.

При победе выбранной команды пари заходит, а при ничьей будет возврат.

Например, в матче «Хоффенхайм» — «Герта» вы поставили 10 000 рублей на Ф1(0) с коэффициентом 1.57. Возможны такие варианты.

  1. Заход при любой победе хозяев. Выплата составит 15 700 рублей: 10 000 х 1.57.
  2. Возврат при ничьей. Вы получите назад свои 10 000 рублей.
  3. Проигрыш при любой победе гостей.

Нулевая фора в ставка на спорт в теннисе

Ставка на нулевую фору в теннисе по геймам возможна во встрече примерно равных соперников. Обычно коэффициенты на такой исход и на чистую победу равны.

Такое пари может зайти даже в случае проигрыша спортсмена.

Например, если матч закончится со счётом 6:1, 3:6, 6:7. Первый игрок уступил во встрече, но выиграл по геймам 15:14.

Когда выгодно делать ставку с нулевой форой

Ставки на нулевую фору используют при страховке вместо пари на чистую победу. Но ведь есть ещё и ставки на двойной шанс.

В разных ситуациях выгоднее может стать каждый из этих типов пари.

Сравним эти ставки на примере матча ЦСКА — «Зенит». Представим, что вы поставили по 1000 рублей на П1 за коэффициент 3.26, на Ф1(0) за 2.24 и на 1Х за 1.63.

РезультатВыплата по П1Выплата по Ф1(0)Выплата по 1Х
Победа ЦСКА326022401630
Ничья010001630
Победа «Зенита»000

При победе нулевая фора лучше, чем двойной шанс. В случае ничьей ставка на фору (0) даёт возврат, а выбор на чистый выигрыш приводит к потере денег.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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