Sparking Arrow Gaming — PSG.LGD. Прогноз: у аутсайдера нет шансов

21 мая SAG и PSG.LGD встретятся в рамках последнего поединка группового раунда DPL-CDA Professional League. Старт встречи — в 14:00 мск. Букмекеры считают PSG.LGD лидером в противостоянии. Сделать ставку на PSG.LGD можно за 1.15. Победа SAG оценена экспертами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч SAG — PSG.LGD

Успех SAG со счётом 2:0 котируется коэффициентом 13.00, а со счётом 2:1 — 7.50. На сухую победу PSG.LGD можно поставить за 1.55, а по итогам трёх карт — за 3.45. Аналитики букмекерских контор прогнозируют, что в матче SAG — PSG.LGD 21 мая коллективы сыграют две карты: на тотал меньше 2.5 предлагают поставить за коэффициент 1.45, на тотал больше 2.5 — 2.63.

Анализ и прогноз матча SAG — PSG.LGD (21.05.2020)

Sparking Arrow Gaming — ответвление от RNG, сформировавшееся в начале текущего сезона. Из стартовой обоймы ушёл лишь September, которого в конце ноября заменил FelixCiaoBa. В данном составе команда не смогла отобраться на 13-й сезон Дримлиги, но завершила 2019 год на позитивной ноте — четвёртой строчкой на Yabo Supreme Cup.



В этом году коллектив ощутимо прибавил. Победив на China Dota2 Development League, команда гарантировала участие во втором сезоне Pro League. На вышеупомянутом турнира SAG заняла лишь девятое место, предварительно победив на CDA League.



На текущем турнире команде не удалось продемонстрировать хороший результат. Команда SAG не готова выступать в более конкурентной среде из-за нехватки опыта. В матче с PSG.LGD победа в одной из карт будет успехом.



PSG.LGD — в числе самых успешных коллективов Китая. Свое статус-кво не удалось отстоять на старте сезона в открытых квалификациях к 13-му сезону Дримлиги. Неоднозначное впечатление осталось от выступлений PSG.LGD на двух крайних турнирах в 2019 году. На WESG команда победила в китайском дивизионе. На следующих соревнованиях ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore PSG.LGD финишировала на 9-12-й строчке.



2020 год PSG.LGD также начала с неудачных выступлений в квалификациях. После неудачи на ESL One LA 2020 организация решилась на перестановки в составе. Ame указали на дверь, а eLeVeN пополнил ряды команды в качестве оффлейнера.



Обновленный ростер PSG.LGD на первом же турнире завоевал трофей — WeSave! Charity Play. На China Dota2 Professional League удалось также взять титул, победив в решающей серии Vici Gaming со счётом 3:2.



На апрельских турнирах команда выступила не лучшим образом. Онлайн турнир ESL One LA 2020 она завершила в статусе шестой команды, а CDA League — третьей.



В мае, после выхода патча 7.26c, который немного замедлил игру, команда удачно сыграла на OGA Dota PIT 2020. После второго места на вышеупомянутом турнире команда надеется повторить результат на DPL-CDA Professional League. Для этого ей нужно лишь победить аутсайдера турнира в двух картах.

PSG.LGD в текущем составе провела 42 встречи. Winrate 69.05% — 29-13. В текущем году команды провели две личные встречи. На CDA League со счётом 2:0 победу одержала SAG, а в рамках China Pro League PSG.LGD взяла реванш — 2:1.

Прогноз и ставки на матч SAG — PSG.LGD

SAG молодый и жадный к победам коллектив. Лишь Op имеет солидный опыт выступлений на про-сцене. SAG при выборе героев ориентируется на командные драки, но в этом плане PSG.LGD их сильнее в разы. Учитывая форму и мотивацию PSG.LGD, ставка на точный счёт 0:2 за 1.55 имеет все шансы сыграть.



Ставка: точный счёт 0:2 за 1.55.