Fnatic — Adroit. Прогноз: фаворит уложится в две карты на старте ESL One Birmingham 2020

21 мая Fnatic и Adroit стартуют очным противостоянием на онлайн-турнире ESL One Birmingham 2020. Матч начнётся в 11:00 мск. Fnatic — фаворит поединка. На победу Fnatic можно поставить с коэффициентом 1.20. Успех Adroit оценён коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Fnatic — Adroit

Победа Fnatic в двух картах оценена коэффициентом 1.70. На выигрыш со счётом 2:1 можно поставить на 3.25. Успех Adroit всухую идёт за 11.00, а на победу Adroit на трёх картах можно поставить за 6.20.



Букмекеры прогнозируют, что победитель определится за две карты: тотал меньше 2.5 идет с коэффициентом 1.52, а на тотал больше 2.5 можно поставить — за 2.42.

Анализ и прогноз матча Fnatic — Adroit (21.05.2020)

Fnatic начала текущий сезон с двумя изменениями в составе. Abed перешёл в Evil Geniuses, а капитан команды DuBu ушёл в Geek Fam. На кор-позициях их заменили 23savage и Moon. Такие изменения определенно ослабили команду и сказались на результатах в начале сезона.



Начав игровой год с победы на Midas Mode 2, развить успех на первом DPC турнире MDL Chengdu Major не удалось. Мэйджор коллектив завершил на 9-12-й позиции и заработал 150 очков.



На первых соревнованиях в 2020 году, на которых также разыгрывались DPC очки, команде не удалось улучшить свой прошлый результат. Вновь заняв 9-12-е место и добыв очередные 150 очков.



С февраля Fnatic ощутимо прибавила и радовала поклонников исключительно успешными выступлениями. DOTA Summit 12, ESL One Los Angeles 2020 и BTS Pro Series: Southeast Asia команда завершила в роли победителя. За последние 28 матчей команда проиграла лишь две серии и ещё пять завершились мировой. С февраля команда идёт по дистанции с 75-процентным winrate.



Team Adroit. Филиппинский коллектив был основан год назад и с того момента состав команды остаётся неизменным.



В текущем сезоне команда выступает достаточно хорошо. Стартовал коллектив Adroit с побед на Battle of Dawn и ESL Clash of Nations Bangkok 2019. На MDL Chengdu Major команда выступила чуть хуже своего соперника по матчу, заняв 13-16-е место. На следующих Yabo Supreme Cup и онлайн ESL One LA 2020 команда была первой и второй соответственно.



К данному турниру Team Adroit подошла в хорошей форме. На майских соревнованиях Asia Spring Invitational и Hephaestus Cup команда заняла третье и второе место соответственно. Winrate команды 67.02%.

В этом сезоне турнирные пути соперников переплетались пять раз. Четыре серии выиграла Fnatic. Баланс карт 10-3. Коллективы уверенно выступают в своём регионе и их личная встреча весьма интересна. Несмотря на то что Fnatic прежде не испытывала особых проблем с Team Adroit, недооценивать последних не стоит. Они вполне способны навязать борьбу. Лучше ставить на матч в live.

Прогноз и ставка на матч Fnatic — Adroit:

Fnatic — более опытный и сильный коллектив. Adroit за год существования ни разу не добилась достойного результата на Tier-1 турнирах, в отличие от соперника. Учитывая, что Fnatic в последнее время выступала более стабильно и успешно, ставка на их победу является верняком. Можно рискнуть даже со ставкой на чистую победу.



Ставка: точный счёт 2:0 за 1.70.