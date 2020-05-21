«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Беларуси

21 мая в матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо-БелАЗ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Немана» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 21 мая «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.13.

Анализ и прогноз матча «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» (21.05.2020)

Программа 10-го тура Высшей лиги Беларуси продолжится в четверг в Гродно, где местный «Неман» сразится с «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. На данный момент соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Хозяева набрали всего восемь очков и идут в зоне вылета, а «автозаводцы» имеют в активе 18 баллов, уступая только БАТЭ.

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Жёлто-зелёные в родных стенах и на выезде — два разных коллектива. На своём поле они набрали 7 очков из 12 возможных. Правда, уровень соперников оказался довольно скромным: хлопнули «Витебск» (2:0) и «Энергетик-БГУ» (3:0), разошлись миром со слабой «Белшиной» (1:1) и проиграли крепкому «Руху» (2:4). Как видно, забивали в каждом случае, за 360 минут накопилось восемь голов.



Тем удивительнее, что на выезде удалось отличиться лишь однажды и взять всего одно очко в трёх поединках. Но с «Торпедо» играть придётся в Гродно, что усложняет ситуацию. Жодинцы на выезде тоже чувствуют себя хорошо: восемь баллов в пяти матчах при разнице голов 6:4. Достойный показатель.



Любопытно, что семь мячей из десяти оказались забиты в одной игре. Речь про шумный разгром «Минска» в седьмом туре, где к концу первого тайма зрители увидели пять голов, а к финальному свистку на табло горел счёт 2:5. В остальных четырёх выездных встречах с участием «автозаводцев» случилось всего три взятия ворот.

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В Солигорске удалось одолеть местный «Шахтёр» со счётом 1:0, хотя хозяева владели инициативой и вполне могли рассчитывать как минимум на ничью. Зато с минским «Динамо» не получилось ровным счётом ничего (0:2). После этого «Торпедо» скатало две нулевые ничьи — с БАТЭ и «Славией» из Мозыря.



В Борисове натурально повезло. Хозяева имели огромное преимущество, однако восемь ударов в створ ворот цели не достигли, а с пенальти Павел Нехайчик пробил выше ворот. Если смотреть статистику противостояния с «Неманом» в Гродно, выяснится любопытный факт: во всех шести случаях проходила ставка «обе забьют — нет», а планка в полтора гола была преодолена лишь однажды.



На «обе забьют — нет» букмекеры дают скромный коэффициент 1.73 — не так плохо. С учётом статистики создаётся ощущение, что тотал меньше 1.5 мяча за мощные 2.60 вполне достоин внимания. «Неман» пляшет от печки, обороняется всей командой, а впереди рассчитывает на забросы и подачи с флангов.

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Защита у «Торпедо» в полном порядке, а вот с игрой первым номером и взломом низкого оборонительного блока частенько возникают проблемы. Скорее всего, дебют получится закрытым и скучным: гостям потребуется время, что раскачать построения противника. «Гол в первые 35 минут — нет» за 2.47 смотрится интересно.

Прогноз и ставки на матч «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»

Во всех шести очных встречах в Гродно проходила ставка «обе забьют — нет», а планка в полтора гола была преодолена лишь однажды. «Неман» пляшет от печки, обороняется всей командой, а впереди рассчитывает на забросы и подачи с флангов. Защита у «Торпедо» в полном порядке, а вот с игрой первым номером и взломом низкого оборонительного блока частенько возникают проблемы. Скорее всего, дебют получится закрытым и скучным.



Ставка №1: тотал меньше 1.5 мяча за 2.60.



Ставка №2: гол в первые 35 минут — нет за 2.47.

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