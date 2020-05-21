«Шахтёр С» — «Белшина». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор не оставят шансов аутсайдеру

В последних четырёх играх с «шиной» солигорцы забили 10 мячей, не пропустив ни одного.

22 мая «Шахтёр С» примет «Белшину» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом солигорцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех бобруйчан оценён букмекерами коэффициентом 13.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шахтёр С» — «Белшина»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Шахтёр С» — «Белшина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр С» — «Белшина» (22.05.2020)

Солигорский «Шахтёр» наконец поправил свои дела, ведь на старте чемпионата Беларуси всё было совсем печально. Теперь команда находится не рядом с зоной вылета, а замыкает топ-5. Виной тому — удачный отрезок из четырёх матчей, в котором солигорцы набрали 10 из 12 возможных очков.

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Сперва отомстили действующему чемпиону «Динамо-Брест» за кубковую игру (2:0), затем вынесли крепкую «Ислочь» (4:0), а на десерт — в предыдущем туре — расправились со сбавившей обороты мозырьской «Славией» (2:0). Единственная ничья, которая пришлась на эту мощную серию, состоялась в гостевом поединке с «Витебском» (0:0). Но и тут надо отдать «горнякам» должное, они остро атаковали и не стеснялись играть первым номером.



Дела «Белшины» обстоят куда хуже. Клуб из Бобруйска в девяти играх набрал всего три очка и сейчас замыкает турнирную таблицу Высшей лиги Беларуси. От спасительной зоны стыковых матчей его отделяют целых пять баллов.



«Резиновые» до сих пор не одержали ни одной победы. Ничьи пришлись на скромные «Смолевичи», нестабильный «Неман» и «Витебск», играющий на выезде не столь уверенно. Любопытно, что все поединки завершились со счётом 1:1. А в последних трёх встречах, которые «шина» проиграла, она пропустила аж восемь голов.

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Однако стоит отметить, что игра красно-чёрных далеко не всегда соответствует результатам. Они стараются контролировать мяч даже в матчах с серьёзными противниками и, зачастую, атакуют довольно остро. Только подводит реализация, тесно связанная с низким уровнем исполнительского мастерства.

Теперь аутсайдеру Высшей лиги Беларуси предстоит тяжелейший выезд в Солигорск к местному «Шахтёру». История последних личных встреч полностью на стороне солигорцев. Предыдущие четыре игры против бобруйчан они выиграли с общим счётом 10:0.



Также не лишним будет подчеркнуть, что «горняки» меньше всех пропустили в первенстве страны: всего три гола в девяти турах. Для невезучей атаки «резиновых» это станет серьёзной задачей. На таком фоне победа «кротов» над «Белшиной» с сухим счётом за коэффициент 1.87 выглядит более чем привлекательно.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр С» — «Белшина»

«Шахтёр С» заметно поправил свои дела в чемпионате Беларуси: теперь команда находится в топ-5, имея при этом лучшую оборону в турнире. «Белшина» же не отличается ни качественной защитой, ни мощной атакой, замыкая турнирную таблицу. Всего три очка в девяти турах — это никуда не годится.

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Мы бы проверили победу солигорцев всухую с симпатичным коэффициентом 1.87. Статистика на нашей стороне: в последних четырёх играх с «шиной» «кроты» забили десять мячей, не пропустив ни одного.



Ставка: победа «Шахтёра» всухую за коэффициент 1.87.