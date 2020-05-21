«Герта» — «Унион». Прогноз: Пёнтек и Боята не станут спешить в берлинском дерби

22 мая в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» примет «Унион». Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Бруно Лаббадии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех команды Урса Фишера оценён букмекерами коэффициентом 3.28.

Букмекерские коэффициенты на матч «Герта» — «Унион»

Букмекеры не уверены, что матч Бундеслиги «Герта» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча «Герта» — «Унион» (22.05.2020)

В чемпионате Германии, который был возобновлён после почти двухмесячной паузы, успешно провели 26-й тур. Берлинскую «Герту» во время остановки взялся тренировать Бруно Лаббадия, который ранее работал с такими командами, как «Байер», «Гамбург» и «Штутгарт». В первом же матче новый тренер «старой дамы» заработал три очка.

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С разгромным счётом на выезде бело-голубые обыграли крепкий «Хоффенхайм» (3:0). Всё решилось во втором тайме: за 17 минут берлинцы трижды поразили ворота соперника. Примечательно, что все голы пришлись после атак по левому флангу. Такой результат позволил «Герте» набрать 31 балл и забраться на 11-ю строчку в турнирной таблице, обогнав «Унион».



«Униону» в первом после паузы туре выпало принимать бессменного лидера немецкого чемпионата мюнхенскую «Баварию». «Железные» весьма резво начали и даже сумели опасно пробить по воротам Мануэля Нойера, однако до гола дело не дошло. Зато в концовке первого тайма получили пенальти в свои ворота и на перерыв ушли со счётом 0:1.



После перерыва мюнхенцы заметно прибавили в давлении и в конце концов удвоили своё преимущество после подачи углового. «Униону» же придумать что-то впереди так и не удалось. У клуба по по-прежнему 30 очков, только место уже 12-е.



Теперь «железному союзу» предстоит схлестнуться в берлинском дерби с «Гертой». В первом круге три очка забрали как раз подопечные Урса Фишера. Единственный гол был забит на 87-й минуте после удара с одиннадцатиметровой отметки.

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Однако после первого матча возобновлённого первенства предпочтительнее выглядят бело-голубые. Они здорово ограничили бодрый «Хоффенхайм», а атаковали даже чаще и острее соперника. Но проверять их лобовую победу всё же рискованно, разумнее поискать другие варианты.

«Унион» чаще пропускает во втором тайме (27 из 43 пропущенных). «Герта» же, напротив, забивает в большинстве случаев после перерыва: 24 из 35 мячей. На таком фоне можно подумать над голом бело-голубых во втором тайме за сносный коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч «Герта» — «Унион»

«Герта» сменила тренера во время паузы и обыграла «Хоффенхайм», забив три мяча во втором тайме. «Унион» принимал мощную «Баварию» и не смог ничего поделать с мюнхенцами, пропустив сначала в концовке первого, а затем в концовке второго таймов. На наш взгляд, стоит проверить гол «старой дамы» во втором тайме. Статистика на нашей стороне: «Герта» в основном забивает после перерыва, а «Унион» в это время зачастую пропускает.



Ставка: гол «Герты» во втором тайме за коэффициент 1.72.