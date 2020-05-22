«Слуцк» — «Рух». Прогноз: берём коэффициент 3.34 в матче чемпионата Беларуси

23 мая в матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» сыграет с «Рухом». Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Слуцка» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Рух»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.18, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Рух» (23.05.2020)

Матч «Минска» со «Смолевичами» перенесли из-за подозрения на коронавирус у одного из футболистов «горожан», а потому субботняя программа 10-го тура Высшей лиги Беларуси по футболу откроется в Слуцке, где местный одноимённый клуб на стадионе «Городской» сразится с «Рухом».

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«Слуцк» долгое время находился вверху турнирной таблицы, однако в двух предыдущих турах потерпел поражения. Сперва не справился в родных стенах с бойким «Энергетиком-БГУ», хотя имел всё необходимое для набора очков. В середине второго тайма, уже при счёте 2:1, минчане остались в меньшинстве.



Бело-синие тут же прибрали к рукам территорию, осадили чужую штрафную и начали бомбардировать её навесами, однако спастись так и не сумели. А спустя неделю без шансов уступили в Борисове БАТЭ (0:3). Хозяева забили два гола уже к середине первого тайма, после чего спокойно довели дело до победы.



В результате «Слуцк» выпал за пределы тройки сильнейших. На данный момент он занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 16 очков. БАТЭ набрал 22 балла и успел оторваться (уже успел сыграть в 10-м туре), а вот «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик» находятся рядом.

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«Рух» — новичок элитного дивизиона, который никого не боится и знает себе цену. Это очень организованный коллектив с отлаженной обороной, что позволяет стабильно добиваться результата. В девяти турах удалось набрать 13 очков — этого вполне достаточно, чтобы располагаться в верхней части таблицы.



Предыдущее поражение подопечные Александра Седнёва потерпели ещё 4 апреля, то есть полтора с лишним месяца назад. Да и то на выезде от БАТЭ со счётом 0:1 и попаданием в штангу. С тех пор — две победы и четыре ничьи в шести поединках. За девять туров команда лишь однажды пропустила больше одного мяча.



Всё это обещает «Слуцку» серьёзные проблемы. Бело-синие как раз стараются играть от себя, владеть мячом и обострять. Они много забивают (15 голов — больше только у БАТЭ), много пропускают (14 — больше только у «Минска» и «Белшины»). В пяти предыдущих встречах с их участием планка тотала пробивалась.

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Потому эта битва кажется крайне сложной для прогноза. Коса в любом случае найдёт на камень, ведь самый бодрый и зрелищный коллектив чемпионата Беларуси сразится с самым закрытым и аккуратным. Можно не мудрить и взять лобовую ничью за 3.34. Соперники стоят друг друга, да и прежде они ещё не встречались.

Без аккуратного дебюта тут вряд ли обойдётся: «Рух» по умолчанию никуда не торопится, а «Слуцку» концентрации добавят два поражения подряд. Кроме того, брестчане часто делят очки — четыре ничьих в девяти турах.

Прогноз и ставки на матч «Слуцк» — «Рух»

Соперники стоят друг друга и полностью отличаются по стилю. «Слуцк» очень много забивает и пропускает, стабильно пробивает планку тотала и стремится играть от себя. «Рух», напротив, пляшет от печки, отличается организацией и крайне редко пропускает. Лезть в тоталы в такой ситуации опасно, проверим лобовую ничью за 3.34.



Ставка: ничья за 3.34.

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