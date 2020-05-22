«Фрайбург» — «Вердер». Прогноз: Штрайх допустит осечку после ничьей с «РБ Лейпциг»

23 мая «Фрайбург» сыграет с «Вердером» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Фрайбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Вердера» оценён букмекерами коэффициентом 3.38.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Фрайбург» — «Вердер»
Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Фрайбург» — «Вердер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.
Анализ и прогноз матча «Фрайбург» — «Вердер» (23.05.2020)
Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы чемпионата Германии и решают абсолютно разные задачи. «Фрайбург» сейчас в полном порядке: при среднем составе и скромных финансовых возможностях умудряется вовсю претендовать на попадание в зону еврокубков.
37 очков в 26 турах, седьмое место. Побороться за топ-5 точно не удастся, зато на шестую строчку претендентов полно. «Вольфсбург» оторвался на два балла, а «Шальке», «Хоффенхайм» и «Кёльн» находятся совсем близко. Проблема одна — сильный календарь, проходных соперников до окончания сезона почти не будет.
Впрочем, с одним из грандов чёрно-белые уже отыграли. Неделю назад они зацепили ничью в гостях у «РБ Лейпциг» (1:1), а это редко кому удаётся. Естественно, «быки» полностью владели территорией и создали заметно больше, но подопечные Кристиана Штрайха умеют выжимать максимум из минимума.
Так и получилось. На 34-й минуте гости открыли счёт после стандартного положения, долго терпели и оборонялись, а затем всё же пропустили. Но не дрогнули и оказались в шаге от итогового успеха. В компенсированное время они забили второй мяч в ворота РБЛ, но арбитр отменил его из-за офсайда после консультаций с VAR.
Такой «Фрайбург» определённо способен на многое. А вот «Вердер» неделю назад разочаровал, безропотно покорившись в родных стенах «Байеру» (1:4). Леверкузенцы много владели мячом и стабильно проникали в штрафную площадь бременцев, создавая момент за моментом.
Хозяева в итоге забили единственным попаданием в створ ворот. За 90 минут они имели три момента, два из которых «аспириновые» привезли себе сами. Словом, с таким уровнем созидания остаться в Бундеслиге будет сложно. А времени на поиск решения не остаётся: на носу 27-й тур, а зелёно-белые отстают от зоны стыковых матчей на пять очков.
Вроде бы шансы «Фрайбурга» смотрятся солиднее, тем более на своём поле. Вот только статистика очных встреч резко против. В семи предыдущих поединках подопечные Кристиана Штрайха добыли всего одну победу (1:0), да и там единственный гол состоялся с пенальти. Подобные цифры напрягают.
Второй момент — «Вердер» на удивление неплох на выезде. 13 из 18 очков он набрал именно в гостях. Кроме того, «Фрайбург» изумительно действует вторым номером, а вот вести игру у него получается хуже. Но находящийся на гране пропасти противник вряд ли станет рисковать и раскрываться, так что мяч придётся забрать.
Ситуация у бременцев близка к катастрофической, каждое поражение грозит оказаться роковым. Ожидаем, что они будут биться за каждый мяч и сумеют отнять очки у фаворита. Любители рискованных ставок могут проверить ничью за 3.80, а нам больше нравится Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.48.
«Фрайбург» — в принципе одна из самых низовых команд в чемпионате Германии, так что ждать града голов не приходится. Второй вариант — «гол в первые 26 минут — нет» за 2.20. Обеим командам позарез нужны очки, что должно добавить осторожности. Да и линии атаки у соперников не столь мощные.
Прогноз и ставки на матч «Фрайбург» — «Вердер»
В семи предыдущих очных поединках подопечные Кристиана Штрайха добыли всего одну победу. Кроме того, «Вердер» на удивление неплох на выезде. 13 из 18 очков он набрал именно в гостях. Выбора у бременцев нет, нужно любой ценой цеплять очки. На наш взгляд, им это вполне по силам.
Ставка №1: «Вердер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.48.
Ставка №2: гол в первые 26 минут — нет за 2.20.
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