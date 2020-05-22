«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги

Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.

23 мая «Боруссия М» сыграет с «Байером» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Боруссии М» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Байера» оценён букмекерами коэффициентом 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Боруссия М» — «Байер»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Боруссия М» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча «Боруссия М» — «Байер» (23.05.2020)

Пожалуй, главный матч во всём 27-м туре чемпионата Германии, поскольку его значимость для обеих команд трудно переоценить. Речь о прямых конкурентах в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. «Бавария» ушла далеко и определённо попадёт в топ-4, дортмундская «Боруссия» тоже в полном порядке.

Статистический прогноз: «Санджу Санму» — «Кванджу», ставка на матч чемпионата Кореи Берём две ставки на матч третьего тура чемпионата Южной Кореи.

«РБ Лейпциг» допустил осечку в минувшем туре и опустился на четвёртое место, зато оставшийся календарь у него очень лёгкий. Скорее всего, «быки» поставят набор очков на поток с середняками и аутсайдерами. Остаётся одна путёвка и два претендента — как раз «Боруссия М» и «Байер».

На данный момент «жеребята» чувствуют себя увереннее. У них 52 очка в 26 встречах и чистое третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Байер» располагается на пятой позиции, но находится совсем рядом — 50 баллов. Соответственно в случае победы леверкузенцы поднимутся в зону Лиги чемпионов.

В прошлом туре соперники довольно уверенно разобрались с клубами из нижней части турнирной таблицы. Подопечные Марко Розе не заметили сопротивления «Айнтрахта»: забили два мяча к седьмой минуте, после чего чувствовали себя хозяевами положения и спокойно удерживали задел.

Статистический прогноз: «Канвон» — «Соннам», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Берём коэффициент 2.14 в матче третьего тура чемпионата Южной Кореи.

В середине второго тайма они ещё и реализовали пенальти, после чего интрига умерла окончательно. «Орлов» хватило только на гол престижа, но большего они и не заслуживали. Больше того — в концовке «Боруссия» могла забить четвёртый гол, однако защитник вынес мяч из пустых ворот.

«Байер» тем временем спокойно хлопнул стоящий навылет «Вердер» (4:1). Бременцы создали за 90 минут три момента, два из которых «аспириновые» привезли себе сами. В атаке у гостей всё получалось, уже к 61-й минуте они фактически закрыли игру и смогли заменить лидеров. Итоговый разгром никуда не делся.

Понятно, что на своём поле клуб из Мёнхенгладбаха идёт фаворитом. Да и в первом круге он оказался сильнее (2:1). Впрочем, подопечные Петера Боша тогда переживали непростой период, сорив очками направо и налево. Кроме того, создали они даже побольше, однако слабая реализация и спасения Яна Зоммера оказались ключевыми.

Статистический прогноз: «Сувон» — «Инчхон Юнайтед», ставка на матч чемпионата Кореи Берём коэффициент 2.65 в матче третьего тура чемпионата Южной Кореи.

С тех пор «Байер» заметно добавил, да и неделю назад он выглядел бодро. Фланги работали хорошо, прессинг давался. Единственное — довольно часто ошибался в обороне, включая пару неточных поперечных передач на своей половине поля. «Боруссия М» за такое привыкла наказывать.

Также стоит учесть, что в четырёх предыдущих встречах в Мёнхенгладбахе «аспириновые» забили 11 голов и одержали три победы. На таком фоне логично рассмотреть Х2 за 1.64 (скорее для экспресса, коэффициент скромный), а также ИТБ 1.5 мяча гостей за 2.01. Но есть и вариант посмелее.

Дело в том, что соперники не играли вничью аж с 2014 года. С тех пор они провели 12 матчей, но очки ни разу не делили. Хотя по общему уровню в большинстве сезонов были как минимум сопоставимы. Сейчас они находятся примерно на одной отметке, да ещё и играть придётся на фоне высочайшей цены ошибки.

«Герта» — «Унион». Прогноз: Пёнтек и Боята не станут спешить в берлинском дерби Бело-голубые 24 из 35 голов забили во вторых таймах.

С учётом статистики и мощного коэффициента 3.86, вполне можно проверить лобовую ничью. Вариант попроще — Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.65.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия М» — «Байер»

Игра имеет для клубов огромное значение — они конкурируют за попадание в зону Лиги чемпионов. «Байер» удивительно комфортно чувствует себя в Мёнхенгладбахе — 11 голов и три победы в четырёх предыдущих поединках. Также стоит отметить, что соперники не играли вничью аж с 2014 года, хотя успели сразиться за это время 12 раз.

Ставка №1: ИТБ 1.5 мяча «Байера» за 2.01.

Ставка №2: ничья за 3.86.

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