«Ислочь» — «Энергетик-БГУ». Прогноз: Цвейба и Янсане помогут БАТЭ, «Слуцку» и «Шахтёру»

23 мая в матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» сыграет с «Энергетик-БГУ» 23 мая. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ислочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Энергетика» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Энергетик-БГУ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Энергетик-БГУ» (23.05.2020)

Соперники здорово начали сезон и к заключительной декаде мая находятся в верхней половине турнирной таблицы Высшей лиги Беларуси. От «Ислочи» подобных результатов ждали, ведь год назад замкнула топ-5 и сохранила основной костяк. А вот взлёт бойких «студентов» можно считать настоящим сюрпризом.

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У «Энергетика» нет мощного состава или солидных финансовых возможностей. В такой ситуации многие стараются плясать от печки: выстраивают эшелонированную оборону и сушат игру. Минчане нашли другой путь. Несмотря на внушительное количество молодых футболистов, они стремятся действовать первым номером.

Получается не всегда, но шесть побед в девяти турах — это великолепный результат безо всяких оговорок. С 18 очками команда замыкает тройку сильнейших, а в случае победы обойдёт «Торпедо-БелАЗ» и вплотную приблизится к БАТЭ. Жодинцы и борисовчане свои поединки в 10-м туре уже провели.

«Ислочь» в нынешнем сезоне повадилась часто пропускать, хотя прежде была готова засушить кого угодно. 13 мячей в девяти турах — это много, тем более для низового чемпионата Беларуси. Больше только у «Слуцка» и трёх клубов из подвала турнирной таблицы. Именно оборона (много повреждений, дисквалификаций и вынужденных перестановок) не позволяет обрести стабильность.

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«Волки» часто выдают слабые игры: они пропустили по три мяча от «Слуцка» и «Динамо-Брест» (которое пока не соответствует чемпионскому уровню), вытащили четыре гола от «Шахтёра» из Солигорска, а неделю назад всухую проиграли минскому «Динамо». При этом «кроты» не отличаются мощной атакой, а минчане недавно сменили тренера и тоже далеки от оптимального состояния.

Но есть и обнадёживающий фактор. Три поражения из четырёх случились на выезде, в родных стенах серо-синие уступили только «Слуцку» (2:3). Собственно, по количеству набранных очков на своём поле «Ислочь» занимает чистое первое место в лиге: пять побед из шести возможных, 15 баллов и разница голов 10:5.

Статистика очных встреч тоже полностью на стороне хозяев. Прежде соперники пересеклись трижды (все — в 2019 году), во всех случаях сильнее оказались «волки». Что любопытно, всякий раз они пропускали и побеждали с разницей в один мяч: 2:1, 3:2 и 2:1. На П1 в один гол букмекеры дают 4.20.

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Кроме того, «Энергетик-БГУ» пока движется по сезону исключительно рывками из трёх матчей. Три победы, затем три поражения, а дальше — ещё три победы. Если верить этому тренду, пришло время уступить. Лобовой успех хозяев идёт в букмекерских конторах за 2.46, вариант попроще — П1 с нулевой форой за нестыдные 1.84.

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»

«Ислочь» великолепна на своём поле: пять побед в шести матчах нынешнего сезона чемпионата Беларуси. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу хозяев — три победы из трёх возможных (все — в 2019 году), всякий раз разница в счёте составляла один мяч. На наш взгляд, 2.46 на победу «волков» надо проверять.

Ставка: победа «Ислочи» за 2.46.

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