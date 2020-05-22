«Падерборн» — «Хоффенхайм». Прогноз: Крамарич и Цубер усмирят аутсайдера Бундеслиги

23 мая «Падерборн» примет «Хоффенхайм» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Альфреда Шрёдера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех команды Штеффена Баумгарта оценён букмекерами коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч «Падерборн» — «Хоффенхайм»

Букмекеры считают, что матч немецкой Бундеслиги «Падерборн» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча «Падерборн» — «Хоффенхайм» (23.05.2020)

«Падерборн» ушёл на вынужденную паузу на последнем месте, однако в предыдущем туре заработал первые очки после серии из четырёх поражений. Клуб из одноимённого города навещал «Фортуну», которая находится неподалёку в турнирной таблице, и сумел наиграть на ничью.

«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.

Голов забито не было, зато аутсайдеру везло: футболисты «Ф95» несколько раз сотрясали каркас ворот гостей. Тем не менее сильно «Падерборну» это не помогло. Клуб по-прежнему замыкает турнирную таблицу, только теперь у него 17 очков.



Шансы остаться в элите существуют, но тут скорее ориентироваться нужно на зону стыков, так как у 15-го «Майнца» и 14-го «Аугсбурга» уже по 27 баллов. Отставание от клуба из Дюссельдорфа, находящегося в зоне стыковых матчей, составляет шесть очков. Строго говоря, каждая осечка в такой ситуации рискует стать последней.



«Хоффенхайм» тешит себя надеждами зацепиться за Лигу Европы. До шестой строчки, дающей такое право, вполне отыгрываемые четыре очка. Однако конкурентов очень много, а сине-белые уже успели оступиться.

«Дармштадт» — «Санкт-Паули». Прогноз: «лилии» снова добьются результата на своём поле В 13 домашних матчах сезона «Дармштадт» уступил лишь однажды.

В 26-м туре они принимали «Герту» и разгромно уступили 0:3. Примечательно, что все три мяча пришлись с правого фланга обороны «деревенских» и были забиты во втором тайме. Но тут надо бы сказать, что «старая дама» смотрелась ничуть не хуже, а атаковала даже острее и чаще доводила дело до удара.



Теперь «Хоффенхайму» предстоит выезд в Падерборн к местному одноименному клубу, и тут всё говорит в пользу сине-белых. За всю историю противники успели встретиться только три раза, и «деревенские» имеют в своём активе семь из девяти возможных очков.



Любопытно, что «Падерборн» за это время так и не сумел забить, зато пропустил четыре раза. При выборе ставки также стоит помнить, что «Хоффенхайм» входит в топ-7 немецкой Бундеслиги по набранным очкам на выезде, имея при этом неплохое соотношение забитых и пропущенных (16:12).

«Фрайбург» — «Вердер». Прогноз: Штрайх допустит осечку после ничьей с «РБ Лейпциг» Бременцы оказались на краю пропасти и сделают всё возможное, чтобы зацепить очки.

«Падерборн 07» же за 13 домашних матчей пропустил аж 31 гол и набрал всего семь баллов. При таких раскладах есть смысл рассмотреть лобовую победу гостей за уверенный коэффициент 2.17. Предпосылок к высокой результативности не видно, соперники по меркам Бундеслиги забивают немного.

Прогноз и ставки на матч «Падерборн» — «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» входит в топ-7 чемпионата Германии по очкам, набранным в гостевых матчах. «Падерборн», напротив, дома набрал всего семь баллов в 13 играх, зато пропустил 31 гол. На наш взгляд, стоит проверить тривиальную П2 за уверенный коэффициент 2.17. Статистика личных встреч также на нашей стороне.



Ставка: победа «Хоффенхайма» за коэффициент 2.17.