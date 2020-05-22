«Вольфсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд, Санчо и Азар забьют на любимом отрезке

Две ставки с коэффициентами в районе 2.50 на матч чемпионата Германии.

«Вольфсбург» сыграет с «Боруссией Д» в матче 27-го тура чемпионата Германии 23 мая. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Боруссии Д» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Боруссия Д»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 23 мая «Вольфсбург» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Вольфсбург» — «Боруссия Д» (23.05.2020)

Один из главных матчей 27-го тура чемпионата Германии. Обе команды входят в зону еврокубков и имеют громадную мотивацию: дортмундская «Боруссия» пытается навязать «Баварии» борьбу за титул (или хотя бы попасть в Лигу чемпионов), а «Вольфсбург» — пробиться в Лигу Европы.

Статистический прогноз: «Санджу Санму» — «Кванджу», ставка на матч чемпионата Кореи Берём две ставки на матч третьего тура чемпионата Южной Кореи.

Первые поединки после возобновления первенства соперники синхронно выиграли, пусть и по-разному. «Волкам» откровенно повезло одолеть на выезде скромный «Аугсбург» (2:1), находящийся неподалёку от зоны стыков. Они владели мячом и часто били с дальней дистанции, но по-настоящему опасные моменты создавали редко.

Продвинутая статистика согласна с этой трактовкой: метрика xG утверждает, что ничья была бы более справедливым исходом. Собственно, к ней всё и шло. Вот только на 91-й минуте мощный Даниэль Гинчек точно пробил из пределов вратарской, принеся гостям трудовую победу.

А вот дортмундская «Боруссия» даже не заметила сопротивления «Шальке» (4:0). Это при том, что в восьми предыдущих рурских дерби «шмели» взяли верх лишь однажды, да и то с разницей в один мяч. Но на этот раз игра прошла в одну калитку, а «горняки» уступили шестую строчку именно «Вольфсбургу».

Статистический прогноз: «Канвон» — «Соннам», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Берём коэффициент 2.14 в матче третьего тура чемпионата Южной Кореи.

Гости оставались в седле вплоть до концовки первого тайма, когда подопечные Люсьена Фавра воспользовались ошибкой голкипера и забили второй мяч. Третий гол состоялся сразу после перерыва на контратаке, после чего интрига умерла и дерби фактически превратилась в тренировку.

Чёрно-жёлтые сохраняют призрачные шансы на чемпионство — четыре очка отставания от «Баварии», чистое второе место. Неделю назад они произвели солидное впечатление, да ещё и смогли поберечь силы во втором тайме. Кроме того, в последнее время «Вольфсбург» стал для них любимым клиентом.

В девяти предыдущих очных встречах дортмундцы добыли восемь побед при одной ничьей. Убийственные цифры. Если брать во внимание только результаты на «Фольксваген-Арене», картина не изменится: четыре победы подряд с общим счётом 11:2. Неудивительно, что букмекеры дают на гостей меньше двойки.

«Фрайбург» — «Вердер». Прогноз: Штрайх допустит осечку после ничьей с «РБ Лейпциг» Бременцы оказались на краю пропасти и сделают всё возможное, чтобы зацепить очки.

«Вольфсбург» не любит бесцельно владеть мячом. Как правило, с грандами он отдаёт территорию и действует вторым номером. Слаженный прессинг и классные контратаки позволяют доставлять фаворитам трудности. Ещё один важный момент: «волки» — самая низовая команда Бундеслиги, а «Боруссия» забивает почти по три раза за игру. Лезть в тоталы не рискнём.

Будем отталкиваться от гостей. «Шмели» неделю назад выглядели гораздо увереннее, а статистика противостояния только убеждает в верности выбранного пути. Возьмём две ставки, обе довольно рискованные. Во-первых, гол с 45:00 по 60:00 за 2.56. Логика простая: обе команды наиболее результативны именно на этом отрезке: чёрно-жёлтые забили 17 раз, «волки» — семь.

Вторая — «обе забьют — нет» за 2.32. Тут всё ещё проще. Про низкую результативность «Вольфсбурга» мы уже упомянули. Также заметим, что выбранная ставка проходила аж в шести предыдущих очных встречах. Для яркого чемпионата Германии это редчайший случай.

«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.

Кроме того, цена ошибки невероятно высока. «Боруссия» в случае потери очков фактически лишится шансов на титул, а «Вольфсбург» даст фору конкурентам по борьбе за место в Лиге Европы. На наш взгляд, команды предпочтут действовать осторожно и не станут раскрываться раньше времени.

Прогноз и ставки на матч «Вольфсбург» — «Боруссия Д»

Ставка «обе забьют» ни разу не прошла в шести предыдущих очных встречах. «Вольфсбург» — самая низовая команда чемпионата Германии. Кроме того, цена ошибки невероятно высока: гости бьются за топ-4 и сохраняют шансы на титул, хозяева близки к попаданию в Лигу Европы. Даже удивительно, что на «обе забьют — нет» в такой ситуации дают сильно выше двойки.

Ставка №1: гол с 45:00 по 60:00 за 2.56.

Ставка №2: обе забьют — нет за 2.32.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.