«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски и Мюллер отомстят за 1:5 в первом круге

В двух предыдущих гостевых играх «Айнтрахт» пропустил восемь мячей, не забив ни одного.

«Бавария» примет «Айнтрахт» в матче 27 тура чемпионата Германии 23 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех команды Адольфа Хюттера оценён букмекерами коэффициентом 17.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Бавария» — «Айнтрахт»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Айнтрахт» (23.05.2020)

«Бавария» решила все проблемы и теперь в привычном для себя темпе несётся к очередному чемпионству. За 26 туров она набрала 58 очков и сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший преследователь — дортмундская «Боруссия» — отстает на четыре пункта.

«Фрайбург» — «Вердер». Прогноз: Штрайх допустит осечку после ничьей с «РБ Лейпциг» Бременцы оказались на краю пропасти и сделают всё возможное, чтобы зацепить очки.

В первом после паузы матче против неуступчивого «Униона» баварцы на выезде набрали три очка, продлив победную серию. Не без проблем в обороне, но красным всё же удалось сохранить свои ворота нетронутыми и забить два мяча.



Первый в концовке первого тайма оформил с пенальти Роберт Левандовски (теперь у грозного поляка 26 голов в 24 играх), а второй головой забил Бенжамен Павар после подачи корнера. Этого хватило для уверенного успеха.



«Айнтрахт», приблизившийся в какой-то момент к еврокубкам, сейчас спустился на 13-ю строчку. За сохранность прописки в элитном дивизионе Германии можно не переживать, но и о верхней части турнирной таблицы думать тоже не приходится. Клуб после 26 туров имеет в своём активе 28 баллов, от зоны стыковых матчей его отделяет пять пунктов, а до Лиги Европы не хватает порядка десяти.



Приостановка немецкого чемпионата, судя по всему, не пошла «орлам» на пользу. В первом после возобновления поединке они принимали крепкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и уступили 1:3. На перерыв команда из Франкфурта ушла при 0:2, а на 72-й минуте «жеребята» заработали пенальти и забили третий. Спустя 10 минут «Айнтрахту» удалось избежать разгромного поражения, но и только.

«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.

Теперь «орлам» предстоит тяжелейший выезд в Мюнхен к местной «Баварии». Матч первого круга завершился мощной победой «Айнтрахта» со счётом 5:1, после чего Нико Ковач покинул занимаемый пост. Три же игры до этого остались за баварцами с общим счётом 13:1.

В том, что они выйдут фаворитами на предстоящий поединок, сомнений нет. Но любопытно тут другое: мюнхенцы не проигрывают уже 12 туров кряду, а в последних трёх при этом не пропускали. «Айнтрахт» же предыдущие две выездные игры проиграл со счётом 0:8. На таком фоне вполне неплохо смотрится П1 всухую за крепкий коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Айнтрахт»

Мюнхенская «Бавария» продолжает идти семимильными шагами к очередному чемпионству. В первом после паузы матче баварцы добыли третью кряду победу и не пропустили. «Айнтрахт» же неделю назад проиграл, а последние две выездные встречи для клуба завершились с кошмарным счётом 0:8. П1 всухую за 2.11 смотрится нормально.



Ставка: победа «Баварии» всухую за коэффициент 2.11.