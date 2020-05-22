Статистический прогноз: «Чонбук» — «Тэгу», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче третьего тура чемпионата Южной Кореи 24 мая «Чонбук Хёндэ Моторс» примет «Тэгу». Начало игры — в 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Тэгу»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 24 мая «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Тэгу» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Тэгу» (24.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

Достаточно сказать, что «Чонбук Хёндэ Моторс» — действующий чемпион Южной Кореи. В прошлом году опередить «Ульсан» удалось только по дополнительным показателям, а после трёх кругов зелёные уступали конкуренту на один балл. В итоге обе команды набрали по 79 очков в 38 турах.

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«Тэгу» в прошлом розыгрыше чемпионата Южной Кореи выступил более чем достойно: уверенно попал в шестёрку лучших и остановился в шаге от призового места. Команда финишировала на пятой строчке, однако ставший третьим «Сеул» набрал всего на одно очко больше.

«Тэгу» имел все шансы замкнуть топ-3, однако в заключительном туре не смог одолеть в родных стенах всё тот же «Сеул» (0:0). Но в любом случае результат следует считать однозначно успешным, прежде в пятёрку лучших клуб ещё не попадал.

Форма команд

Старт сезона сложился для соперников по-разному. «Чонбук» набрал шесть очков из шести возможных, добыв две победы. Впрочем, говорить о какой-то особенном качестве футбола не приходится. Строго говоря, в обоих случаях действующий чемпион мог бы довольствоваться ничьими.

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В первом туре он никак не мог взломать оборону «Сувона», однако на 75-й минуте соперник остался в меньшинстве и зелёные с горем пополам свой гол затолкали (1:0). Спустя неделю они намучались с «Пусан Ай Парк»: имели заметное преимущество, но победу вырвали только на 93-й минуте (2:1).

«Тэгу» стартовал с двух ничьих. С «Инчхон Юнайтед» в гостях просто не повезло — мяч держался, моменты имелись, однако подвела реализация (0:0). А вот домашний поединок с «Пхохан Стилерс» получился абсолютно равным, здесь на победу они не наиграли (1:1). С «Чонбуком» будет ещё тяжелее.

Личные встречи

С одной стороны, действующий чемпион имеет заметное преимущество. 23 победы, девять ничьих и восемь поражений — это солидно. С другой стороны, именно на своём поле «Чонбук» часто допускает осечки. Тут статистика гораздо ровнее: восемь побед, шесть ничьих и шесть неудач.

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В прошлом году зелёные вообще так и не смогли победить в родных стенах: 1:1 и 0:2. В то же время преимущество хозяев по уровню исполнителей не вызывает вопросов, а коэффициент 1.72 на своём поле смотрится симпатично. На наш взгляд, гости заставят фаворита потрудиться, но всё же уступят.

Ставки на тоталы и форы

Лезть в большие форы точно не стоит, поскольку «Чонбуку» на старте сезона победы даются с трудом. П1 с форой (-1) за 2.38 — это, пожалуй, край. А вот с тоталами всё чуточку интереснее. В прошлом сезоне три из четырёх очных встреч оказались низовыми. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.85 — неплохо, можно поднять коэффициент ставкой 1Х + ТМ 2.5 гола за 2.18.

Прогноз и ставки на матч «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Тэгу»

«Тэгу» — крепкий коллектив, который в прошлом году впервые в истории забрался в топ-5. Да и на выезде с «Чонбуком» он в последнее время играет здорово. И всё же. Действующий чемпион страны набрал шесть очков из шести возможных и сразится в родных стенах с командой, которая заметно уступает по уровню исполнителей. На наш взгляд, коэффициент 1.72 кажется завышенным.

Ставка: победа «Чонбука» за 1.72.

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