Ставки и прогнозы: на что ставить 23 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 мая.

На что ставить в футболе 23 мая

Вот теперь мы точно можем сказать – футбол вернулся! Суббота порадует болельщиков множеством встреч. Особняком, конечно, стоит Бундеслига, где пройдут сразу 5 матчей.

4 игры начнутся в одно время – в 16:30 мск. «Фрайбург» сыграет с «Вердером», а «Падерборн» — с Хоффенхаймом». В Менхенгладбахе местная «Боруссия» примет «Байер», а «Вольфсбургу» предстоит нелегкое испытание в виде дортмундской «Боруссии». Завершится игровой день матчем «Баварии» и «Айнтрахта». Начало этой игры – в 19:30 мск.

3 матча ждут нас в чемпионате Беларуси. В 16:30 начнут играть «Слуцк» и «Рух», в 18:30 — «Ислочь» и «Энергетик-БГУ». В 20:30 в Витебске местный клуб начнет выяснять отношения с минским «Динамо».

После паузы возобновляются чемпионаты Армении и Чехии. В армянской Премьер-лиге «Ширак» примет «Лори», а «Пюник» — «Арарат-Армению». В Чехии, начиная с 19:00 можно следить за игрой «Теплице» и либерецкого «Слована».

В чемпионате Венгрии на 16:55 запланирован матч «Ференцвароша» и «Дебрецена». Кроме того, в субботу можно будет последить за чемпионатами Эстонии, Вьетнама, Коста-Рики и Фарерских островов. Выбор на любой вкус!

Кажется, ставки на киберфутбол несколько потеряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 23 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 23 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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