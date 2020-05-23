Статистический прогноз: «Ульсан Хёндэ» — «Пусан», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче третьего тура чемпионата Южной Кореи 24 мая «Ульсан Хёндэ» примет «Пусан Ай Парк». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Ульсан Хёндэ» — «Пусан Ай Парк»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 24 мая «Ульсан Хёндэ» — «Пусан Ай Парк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55.

Анализ и прогноз матча «Ульсан Хёндэ» — «Пусан Ай Парк» (24.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Ульсан Хёндэ» в прошлом году остановился в шаге от чемпионского титула. После трёх полных кругов команда занимала чистое первое место в турнирной таблице, однако финальную пульку с участниками топ-6 провела не лучшим образом. И осталась второй, уступив «Чонбук Хёнде Моторс» по дополнительным показателям.

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А вот «Пусан» — новичок элитного дивизиона, не появлявшийся в К-лиге аж с 2015 года. Красно-белые финишировали вторыми в регулярном чемпионате, но по регламенту напрямую в элиту поднимается лишь победитель. Пришлось играть плей-офф, по итогам которого красно-серо-белые оказались сильнейшими.

Форма команд

«Ульсан» подтвердил претензии на чемпионский титул, стартовав с двух побед в двух матчах. Впрочем, получились они абсолютно разными. С «Санджу Санму» в родных стенах разобрались быстро: три гола к 51-й минуте превратили оставшееся время в формальность. Закончили со счётом 4:0.

А вот на выезде с «Сувон Самсунг Блюуингз» пришлось помучиться. На старте второго тайма серебряный призёр горел со счётом 0:2, однако собрался с силами и сумел вытащить себя за волосы из болота. «Тигры» забили два мяча за семь минут, а на исходе основного времени провели и третий (3:2).

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«Пусан» начал жизнь в элитном дивизионе печально: два тура — ноль очков. Для начала уступил на выезде «Пхохан Стилерс» со счётом 0:2, получив по голу в каждом из таймов. А вот на своём поле едва не преподнёс сенсацию. Действующий чемпион «Чонбук» сумел сломить сопротивление новичка только на 93-й минуте (2:1).

Личные встречи

История противостояния весьма богатая (целых 45 матчей). Однако нужно учитывать, что «Пусан Ай Парк» не играл в элите с 2015 года, а с тех пор много воды утекло. За минувшее время соперники успели пересечься трижды, все разы — в Кубке Южной Кореи. Обошлось без сенсаций.

В 2017 году «Ульсан» прошёл дальше по сумме двух матчей: победил 2:1 на выезде, а затем не пропустил в родных стенах. В 2018 году «тигры» выиграли со счётом 2:0. Разница в исполнительском мастерстве существенная, так что сомневаться в успехе хозяев не приходится. Вот только П1 за 1.46 — слишком скучно, сгодится разве что для экспресса.

Ставки на тоталы и форы

Лезть в большие форы довольно опасно, «Пусан» в минувшем туре уже чуть не остановил одного гранда. П1 с форой (-1.5) за 2.40 — это, пожалуй, край. Но можно найти ещё один вариант. «Пусан» с большим отрывом стал самой результативной командой второго дивизиона в прошлом году — 72 гола в 36 играх, то есть в среднем по две штуки.

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У «Ульсана» с атакой всё тоже в порядке. В прошлом году был 71 мяч в 38 турах, а в этом команда за 180 минут сподобилась на семь результативных ударов. Букмекеры дают на классические «обе забьют» скромный коэффициент 1.73, а вот тотал больше 3 гола за 2.02 — уже любопытнее.

Прогноз и ставки на матч «Ульсан Хёндэ» — «Пусан Ай Парк»

Вице-чемпион Южной Кореи на своём поле сразится с новичком элитного дивизиона — линия на таком фоне выглядит соответствующе. «Ульсан Хёндэ» набрал шесть очков в двух турах и забил семь голов, а «Пусан Ай Парк» потерпел два поражения. Состав у хозяев гораздо сильнее, сомневаться в их победе сложно.

Ставка №1: победа «Ульсана» с форой (-1.5) за 2.40.

Ставка №2: тотал больше 3 мяча за 2.02.

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