«Шальке» — «Аугсбург». Прогноз: «горняки» ответят на унижение от «Боруссии Д»

«Шальке-04» примет «Аугсбург» в матче 27-го тура чемпионата Германии 24 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Давида Вагнера можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Успех команды Хайко Херрлиха оценён букмекерами коэффициентом 3.85.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шальке» — «Аугсбург»

Букмекеры не уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Шальке» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча «Шальке» — «Аугсбург» (24.05.2020)

Возвращение в немецкую Бундеслигу после двухмесячной паузы стало для «Шальке» настоящим кошмаром. Команде выпало сражаться в рурском дерби против реактивной дортмундской «Боруссии». Дортмундцы показали свою хорошую форму и катком проехались по «горнякам», забив четыре безответных мяча.

«Гамбург» — «Арминия». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в матче лидеров Второй Бундеслиги Клуб из Билефельда одной ногой в элитном дивизионе, осталось не проиграть главному преследователю.

Этот провальный дебют в возобновленном чемпионате Германии отдалил «королевских синих» от еврокубков. Сейчас у них 37 очков и восьмая строчка, но шансы всё ещё имеются неплохие. «Вольфсбург», вскочивший на шестое место, которое даёт право выступать в Лиге Европы, оторвался лишь на два балла от гельзенкирхенцев.



«Аугсбургу» в первом после паузы матче выпало принимать, собственно, «Вольфсбург». «Фуггеры» пустили гол, что называется, в раздевалку и на второй тайм вышли, уступая 0:1. Сравнять счёт удалось спустя девять минут после перерыва, однако поживиться очками на этот раз у команды не вышло.



«Волки» вырвали победу уже в компенсированное время, но в целом жаловаться тут особенно не на что. Хозяева показали достойный футбол, однако соперник смотрелся предпочтительнее и на второй мяч наиграл. У клуба из одноимённого города осталось 27 баллов, что соответствует 14 месту.

«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски и Мюллер отомстят за 1:5 в первом круге В двух предыдущих гостевых играх «Айнтрахт» пропустил восемь мячей, не забив ни одного.

До верхней половины турнирной таблицы не хватает прилично пунктов, поэтому задача на оставшийся сезон — сохранить прописку в элитном дивизионе. Однако попотеть всё же придётся: отрыв от зоны вылета девять очков, а от зоны стыковых матчей — всего четыре.

Теперь «Аугсбург» ожидает выезд в Гельзенкирхен к местному «Шальке», и тут солидный перевес в сторону последних. «Фуггеры» с 2010 года навещали «горняков» восемь раз и заработали за это время всего лишь один балл. Любопытно и то, что пять последних гостевых игр в текущем сезоне до паузы они проиграли с общим счётом 1:14.



Понятно, что грузить на гостей при такой статистике очных встреч несколько наивно. Мы тоже будем отталкиваться от хозяев. Они сейчас находятся в печальной форме, но тут стоит учесть, что «королевские синие» входят в топ-7 по набранным очкам дома. На таком фоне лобовая победа «Шальке-04» за уверенный коэффициент 2.13 смотрится вполне заманчиво.

«Вольфсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд, Санчо и Азар забьют на любимом отрезке Две ставки с коэффициентами в районе 2.50 на матч чемпионата Германии.

Любители рисковать могут подумать над вариантом П1 с форой (-1) за солидные 3.24. После натурального унижения в рурском дерби проблем с мотивацией у подопечных Давида Вагнера точно не возникнет.

Прогноз и ставки на матч «Шальке» — «Аугсбург»

«Аугсбург» ужасен в гостевых играх: последних пять таких матчей они проиграли с общим счётом 1:14. При этом «фуггеры» в восьми выездных поединках с «Шальке» набрали всего лишь один балл. «Королевские синие» же входят в топ-7 по набранным очкам у себя дома. На наш взгляд, стоит проверить их лобовую победу.



Ставка: «Шальке» победит за коэффициент 2.13.