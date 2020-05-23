«Карлсруэ» — «Бохум». Прогноз: берём коэффициент 2.40 в матче Второй Бундеслиги

«Карлсруэ» сыграет со «Бохумом» в матче 27-го тура Второй немецкой Бундеслиги 24 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Карлсруэ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Бохума» оценён букмекерами коэффициентом 2.77.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Карлсруэ» — «Бохум»

Букмекеры уверены, что матч Второй немецкой Бундеслиги 24 мая «Карлсруэ» — «Бохум» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Карлсруэ» — «Бохум» (24.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Один тур уже сыгран, команды прогрелись и вошли в колею. Опасения по поводу снижения результативности оказались напрасными — голов в 26-м туре было предостаточно.

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Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание, каждый матч в такой ситуации имеет колоссальное значение. Первый тур после возобновления первенства ознаменовался синхронными победами трёх худших клубов, в результате чего интрига вспыхнула с новой силой.



«Карлсруэ» в родных стенах хлопнул крепкий «Дармштадт» (2:0). На территорию не претендовал и долгих перепасовок не устраивал, зато атаковал гораздо конкретнее и острее. Плюс в нужный момент сработали стандарты. Счёт открыли в середине второго тайма, затем выстояли и забили второй мяч на 96-й минуте.



«Бохум» на своём поле вообще разгромил «Хайденхайм» (3:0), который всерьёз претендует на повышение в классе. Встреча прошла в одну калитку, никакой интриги не оказалось и близко: два гола к 34-й минуте, третий — в середине второго тайма. Оставшиеся полчаса превратились в формальность.

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После 26 туров «Карлсруэ» с 27 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. До зоны стыков всего один балл, до спасительной 15-й строчки — два. Всё очень близко и вполне реально. «Бохум» набрал 31 очко и располагается на 12-й позиции. Зона стыков в трёх пунктах, зона вылета — в четырёх.



Любопытно, что между собой соперники часто играют вничью. 52 матча, 14 побед «Карлсруэ», 16 побед «Бохума» и 22 мирных исхода. Если брать только поединки на поле KSC, получится ещё убедительнее: девять побед хозяев, пять поражений и 11 ничьих. Очки обеим командам нужны позарез, а вот проигрывать крайне нежелательно.



На таком фоне лобовая ничья за крепкий коэффициент 3.40 имеет право на жизнь. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22. Цена ошибки высока, ведь на кону вылет из второго дивизиона. Скорее всего, команды обойдутся без агрессивных дебютов и не станут раскрываться раньше времени.

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В связи с этим можно проверить «гол в первые 25 минут — нет» за 2.12. Но нам больше нравится классические «обе забьют — нет» за 2.40. Аргумента два. Первый — в предыдущем туре соперники не пропустили и вообще отыграли в защите довольно надёжно. Перспектива вылета в третий дивизион способствует повышению концентрации.



И второй — лишь в одном из семи предыдущих очных матчей в Карлсруэ проходила ставка «обе забьют». Закрыть глаза на подобную статистику можно, когда речь идёт о коэффициенте в районе 1.80-1.90. Но букмекеры предлагают 2.40, так что игра стоит свеч.

Прогноз и ставки на матч «Карлсруэ» — «Бохум»

Обе команды находятся внизу турнирной таблицы и борются за выживание, цена ошибки высока. В прошлом туре они синхронно одержали победы и не пропустили. Кроме того, лишь в одной из семи предыдущих очных встреч в Карлсруэ проходила ставка «обе забьют». При этом букмекеры дают на «обе забьют — нет» аж 2.40. Проверим.



Ставка №1: «Карлсруэ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.



Ставка №2: обе забьют — нет за 2.40.



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