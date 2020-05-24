«Майнц» — «РБ Лейпциг» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 24 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 24 мая.

На что ставить в футболе 24 мая

Футбола после паузы из-за пандемии коронавируса становится всё больше, многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные получаются весьма насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. А ведь дальше будет только лучше.

«Кёльн» — «Фортуна». Прогноз: Ут, Хектор и Брума продолжат подниматься в таблице По набранным очкам в домашних матчах «козлы» входят в топ-8 Бундеслиги.

Тремя матчами завершится программа 27-го тура чемпионата Германии. В 14:30 мск начнут «Шальке-04» и «Аугсбург», два часа спустя прозвучит стартовый свисток для «Майнца» и «РБ Лейпциг». А в 19:00 стартует поединок «Кёльна» и «Фортуны» из Дюссельдорфа.



Ещё три игры состоятся во Второй Бундеслиге. Там тоже к концу подходит 27-й тур. Гвоздь программы — битва «Гамбурга» и «Арминии» из Билефельда, эти клубы на данный момент возглавляют турнирную таблицу. Также «Карлсруэ» сразится с «Бохумом», а «Хольштайн» — со «Штутгартом». Всё встречи начнутся в 14:30 мск.



10-й тур чемпионата Беларуси завершился ещё в субботу, а воскресенье целиком и полностью посвящено финалу Кубка страны. В нём сойдутся две лучшие команды по итогам минувшего сезона — «Динамо-Брест» и БАТЭ. Старт запланирован на 17:00 мск.

Статистический прогноз: «Нарва Транс» — «Флора», ставка на матч чемпионата Эстонии Действующий чемпион Эстонии сразится со своим любимым клиентом.

Два матча состоятся в чемпионате Южной Кореи, здесь игры традиционно начинаются рано для жителей европейской части России. В 10:30 мск действующий чемпион «Чонбук Хёндэ Моторс» начнёт выяснять отношения с «Тэгу», а 2,5 часа спустя стартует поединок «Ульсан Хёндэ» — «Пусан Ай Парк».



Тремя играми закроется третий тур чемпионата Эстонии. «Таммекка» сразится с «Калевом», «Транс» из Нарвы — с действующим чемпионом страны «Флорой», а «Тулевик» — с «Левадией». Два первых матча начнутся в 13:00 мск, оставшийся — на два часа позже.



Любители футбольного артхауса могут поставить на Первую лигу Беларуси (три матча), чемпионаты Фарерских островов (один), Армении (один), Туркменистана (один), Бурунди (два), Тайваня (два), Коста-Рики (два), второй дивизион Чехии (один) и женский чемпионат Беларуси (один). Для совсем отчаявшихся есть Кубок Вьетнама, где сегодня стартует первый круг.

«Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Поульсен и Кампль не пустят «Байер» в топ-4 Поединок первого круга завершился победой «быков» со счётом 8:0.

На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 24 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. В НХЛ думают о возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.



Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 24 мая

За пределами футбола выбора практически нет. Либо соревнования любителей, либо экзотика вроде чемпионата Тайваня по бейсболу, дартса или гольфа. Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий.

«Шальке» — «Аугсбург». Прогноз: «горняки» ответят на унижение от «Боруссии Д» В восьми гостевых матчах с «Шальке» «фуггеры» набрали лишь один балл.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.