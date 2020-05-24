БАТЭ — «Динамо-Брест». Прогноз и ставка на статистику в финале Кубка Беларуси

В финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ сыграет с «Динамо-Брест» 24 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Динамо-Брест» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.
Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест»
Букмекеры уверены, что матч Кубка Беларуси 24 мая БАТЭ — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.
Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Динамо-Брест» (24.05.2020)
В финале Кубка Беларуси сойдутся две лучшие команды страны по итогам минувшего сезона. «Динамо-Брест» тогда потерпело за 30 туров ровно одно поражение и заняло первое место, опередив БАТЭ на пять очков. Правда, с тех пор много воды утекло, а баланс сил сильно изменился.
Обе команды пробрались в финал с большими трудностями. Борисовчане уступили в первой полуфинальной игре «Славии» в Мозыре со счётом 0:1, однако в родных стенах смогли забить дважды и не пропустить. Моменты у «славян» имелись в достатке, вот только реализация оказалась нулевой.
Южане закрутили сюжет гораздо мощнее. Они выиграли у «Шахтёра» из Солигорска со счётом 2:0 в родных стенах, а на выезде к перерыву вели с разницей в два мяча. После чего умудрились пропустить четыре гола подряд и едва не остались с пустыми руками. Семь компенсированных минут казались вечностью, но чемпион выстоял.
Букмекеры дают на победу «пчёл» скромнейший коэффициент 1.78, хотя играть придётся на нейтральном поле в Минске. Вроде бы хочется сыграть от аутсайдера, но не всё так просто. Дело в том, что соперники реально находятся в противоположных состояниях. БАТЭ в восьми предыдущих турах набрал 22 очка из 24 возможных.
Унести ноги удалось только «Торпедо-БелАЗ» (0:0), да и то при огромной доле везения. А все остальные стабильно получали от подопечных Кирилла Альшевского на орехи. Забивают они в последнее время действительно много. Оборона оставляет желать лучшего, но результативность атаки перевешивает огрехи у своих ворот.
А вот брестчане увязли в середине, стабильно испытывая трудности даже с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Собственно, трое суток назад команды встречались между собой в 10-м туре чемпионата Беларуси. Первый тайм оказался равным, а вот после перерыва преимущество БАТЭ было громадным.
Борисовчане осадили чужую штрафную, разменяли второй десяток угловых и своего всё же добились. Итоговые 3:1 выглядят полностью справедливыми, гости действительно превзошли оппонента. Понятно, что за три дня «Динамо» не смогло решить свои проблемы, да ещё и преимущество своего поля на этот раз не будет.
Потому спорить с линией мы не рискнём. Основной шанс действующего чемпиона — забить первым, а затем стараться ловить «пчёл» на контратаках. Свободные зоны после потерь у них возникают регулярно, так что возможности непременно будут. Три дня назад при счёте 1:1 завершить убойную контратаку точным ударом не удалось, а второго шанса уже не представилось.
Тогда на победу БАТЭ по угловым давали сумасшедший коэффициент 2.80. Теперь этот вариант оценивается гораздо скромнее (1.80), но сомневаться в рисунке игры не приходится. Серебряный призёр будет действовать первым номером и постепенно увеличивать давление, а действующий чемпион — караулить потери в надежде на быструю атаку.
Любопытно, что на жёлтую карточку в первые 23 минуты дают крепкий коэффициент 1.83. На кону трофей, думать о возможных дисквалификациях нет смысла. В среду первый «горчичник» показали уже на четвёртой минуте. Судьи в чемпионате Беларуси не увлекаются разговорами, так что проверить этот вариант вполне можно.
Кроме того, возьмём П1 по ударам в створ ворот с форой (-2) за симпатичный коэффициент 2.25. БАТЭ наверняка будет владеть инициативой, в составе этой команды хватает любителей пробить с дальней дистанции.
Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Динамо-Брест»
На кону трофей, думать о возможных дисквалификациях уже поздно, а соперник более чем принципиальный. Все предпосылки к боевой игре имеются. Три дня назад в матче чемпионата Беларуси между этими соперниками дебютный «горчичник» показали на четвёртой минуте. А тут на ЖК в первые 23 минуты дают крепкие 1.83. Надо брать.
Ставка №1: жёлтая карточка в первые 23 минуты за 1.83.
Ставка №2: победа БАТЭ по ударам в створ ворот с форой (-2) за 2.25.
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