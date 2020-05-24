«Кёльн» — «Фортуна». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

«Кёльн» примет «Фортуну» в матче 27-го тура чемпионата Германии 24 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Маркуса Гисдоля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех команды Уве Рёслера оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Поставить на ничью можно за 4.25.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Фортуна»
Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Кёльн» — «Фортуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Анализ и прогноз матча «Кёльн» — «Фортуна» (24.05.2020)
Программа 27-го тура чемпионата Германии завершится в воскресенье матчем между «Кёльном» и «Фортуной», который пройдёт на стадионе «Райн-Энерги». Игр в понедельник не будет, поскольку уже 26 мая стартует следующий тур. Обе команды находятся в нижней половину турнирной таблицы, однако решают разные задачи.
У «Кёльна» дела обстоят хорошо: устойчивое место в серединке с определёнными перспективами попасть в зону еврокубков. «Козлы» набрали 33 очка и занимают 11-ю позицию, зато даже от идущего шестым «Вольфсбурга» отстают на шесть баллов при игре в запасе.
До зоны стыковых матчей целых 10 пунктов, то есть попасть в Лигу Европы куда реальнее, чем приступить к борьбе за выживание. Всё могло сложиться ещё лучше, да только неделю назад не удалось дожать в родных стенах «Майнц». «Кёльн» вёл со счётом 2:0 и в целом создал заметно больше остроты, однако расслабился и пропустил два гола в середине второго тайма.
А вот у «Фортуны» ситуация довольно печальная. Только 23 очка в 26 турах и 16-е место в немецкой Бундеслиге. Это зона стыков, причём находящийся в зоне вылета «Вердер» находится всего в двух баллах. Соответственно, любая потеря очков сейчас грозит обернуться большими проблемами.
Клуб из Дюссельдорфа в 26-м туре сгонял на своём поле ничью с замыкающим турнирную таблицу «Падерборном» (0:0). Соперники очень боялись проиграть и действовали крайне осмотрительно, а потому моменты возникали редко. Хозяева создали чуть больше, но не более того.
«Кёльн» стремится действовать вертикальнее, ставя на дисциплину и контратаки. И ещё один важнейший момент — лучшие стандартные положения во всём чемпионате Германии, с помощью которых уже удалось отличиться 15 раз. А вот контроль мяча «козлам» ни к чему, устраивать перепасовки в середине поля они не любят.
Даже в родных стенах они в среднем владеют мячом лишь 46,3% времени, это 16-е место из 18 команд. Потому П2 по владению мячом с форой (+7) за 1.87 вполне можно заиграть. У «Фортуны» вариантов немного — очки нужны любой ценой, ведь бременцы свой матч в 27-м туре уже выиграли.
Также проверим гол головой за отличный коэффициент 2.19. Логика простая — пропускают обе команды много, зато в атаке регулярно используют навесы. Плюс фактор отличных стандартов у «Кёльна» — в составе «козлов» хватает высоких и атлетичных футболистов, которые крайне опасны в чужой штрафной.
Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «Фортуна»
У «Кёльна» лучшие стандартные положения во всём чемпионате Германии, после них забито уже 15 голов. Кроме того, обе команды часто используют навесы и много пропускают — гости вынули мяч из сетки 50 раз, а хозяева 47. На таком фоне гол головой за коэффициент 2.19 смотрится интересно.
Ставка №1: победа «Фортуны» по владению мячом с форой (+7) за 1.87.
Ставка №2: гол головой за 2.19.
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