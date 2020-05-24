Стратегия ставок на фаворита в баскетболе: победа в матче и четверти в режиме live

Ставка на фаворита в баскетболе обычно идёт с коэффициентом ниже 1.70. На дистанции вы уйдёт в минус из-за маржи и сенсаций. В этой статье мы научимся выбирать матчи для ставок на фаворитов в баскетболе и повышать коэффициент за счёт форы.
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Как выбирать матчи для ставок на фаворита в баскетболе
В стратегии ставок на баскетбол на фаворита важен предматчевый отбор игр. Ставить на сильную команду с коэффициентами 1.10-1.40 нет смысла.
На дистанции такие стратегии ставок на победу фаворитов ведут к минусу.
Во время выбора матчей находите встречи, где фаворит с высокой вероятностью победит с гандикапом в десять очков или более.
Этому способствуют разные факторы.
- Фаворит играет дома и желает порадовать своих фанатов.
- Хозяева проиграли в прошлом матче и хотят реабилитироваться.
- Все ключевые исполнители фаворита подошли к матчу в хорошей форме.
- У хозяев есть турнирная мотивация.
- Домашняя команда выигрывает много матчей подряд и хочет установить клубный рекорд по победной серии.
- Повышенная мотивация у тренера — возможная отставка из-за поражения, неубедительной игры или наоборот — предстоящее подписание нового контракта.
Как делать ставки на баскетбол:
Стратегия ставок на баскетбол на фаворита игры
Чтобы дистанционная стратегия ставок на фаворита принесла прибыль, повышайте коэффициенты до уровня 2.50-3.50. Это делается с помощью минусовой форы.
Если у фаворита коэффициент на победу в матче составляет 1.50-1.60, то фора от (-6) до (-8) будет идти примерно за 2.50-2.70. Особую роль сыграет умение выбрать подходящую игру.
Для примера возьмём матч Евролиги «Химки» — «Фенербахче», который состоялся 6 марта 2020 года. «Химки» играли дома и считались фаворитом.
На их победу давали коэффициент 1.60. Но с форой (-7) можно было поставить за 2.50, а с (-8) — за 2.80.
Эти коэффициенты были валуйными по ряду факторов:
- Хозяева находились в хорошей форме: выиграли несколько матчей в Единой лиге ВТБ и в Евролиге.
- «Химки» хотели реабилитироваться за досадное поражение в предыдущем туре Евролиги от «Жальгириса».
- Все игроки стартовой пятерки российской команды подошли к к матчу в отличной форме.
Поэтому ставка с форой (-7) или (-8) была оправдывала. В итоге «Химки» выиграли со счётом 82-68.
Стратегии ставок на баскетбол по четвертям:
Ставки на фаворита в баскетболе по четвертям
Другая возможность ловить хорошие коэффициенты — ставки на фаворита по четвертям в баскетболе.
Здесь чаще всего применяют два варианта:
- Ставка с минусовой форой на первую четверть. Фаворит может создать перевес в самом начале матча.
- Ставка на победу фаворита в одной из четвертей в лайве. Если по ходу матча выигрывает аутсайдер, можно проверить фаворита с форой в следующем игровом отрезке.
Обе эти стратегии ставок на баскетбол по четвертям тоже разберём на примере упомянутого матча «Химки» — «Фенербахче»:
- На первую четверть ставка «Победа хозяев с форой (-3.5)» шла с коэффициентом 2.50. Она сыграла, так как эта десятиминутка закончилась со счётом 26-18.
- Вторую десятиминутку «Химки» проиграли со счётом 15-22. В следующих четвертях хозяева должны были прибавить. Поэтому в третьей победа «Химок» шла за 1.40. Но фора (-4.5) была доступна за 2.40. Такая live-ставка принесла бы выигрыш, так как итог четверти — 23-14 в пользу хозяев.
Таким образом, в одной игре можно было сделать три обоснованных ставки на фаворита. Выиграв матч, домашняя команда принесла бы хорошую прибыль.
Но при проигрыше пари на первую четверть, можно было выйти в плюс в следующих десятиминутках в лайве.
Баскетбол подходит для ставок на фаворитов из-за выбора событий в лайве: на четверти, половину, весь матч и на возможный овертайм.
Научитесь подбирать игры, где более сильный соперник максимально мотивирован на крупную победу.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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