Прогнозы и ставки на понедельник: на что ставить 25 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 25 мая.
На что ставить в футболе 25 мая
Футбола после паузы из-за пандемии коронавируса становится всё больше, европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные получились весьма насыщенными, однако в понедельник будет футбольное похмелье. Выбирать не из чего.
Уже 26 мая состоятся четыре матча чемпионата Германии (включая битву дортмундской «Боруссии» и «Баварии»), а также четыре по игры во второй Бундеслиге и чемпионате Чехии. А 25-го числа обратить внимание можно разве что на чемпионат Армении.
Там завершится 18-й тур, сразятся два середняка из Еревана — «Арарат» (не путать с «Арарат-Армения», занимающим первую строчку в турнирной таблице) и «Урарту». В первом круге «Урарту» в родных стенах победил со счётом 1:0. Встреча стартует в 17:30 мск.
Кроме того, доступно несколько совсем уж экзотичных вариантов. Один поединок пройдёт во втором дивизионе Чехии (начало — в 19:00 мск), пять игр состоятся в первом раунде Кубка Вьетнама (стартуют между 11:30 и 14:00).
На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.
Матчи по хоккею для ставок 25 мая
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. В НХЛ думают о возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.
Соответственно в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 25 мая
За пределами футбола выбора практически нет. Либо соревнования любителей (широкий выбор в теннисе и пинг-понге), либо экзотика вроде чемпионата Тайваня по бейсболу, дартса или гольфа. Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий.
Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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