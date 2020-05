Adroit — BOOM. Прогноз: победитель определится в трёх картах

25 мая Adroit и BOOM сойдутся в очном противостоянии на турнире ESL One Birmingham 2020 Online. Трансляция начнётся в 14:00 мск. BOOM — фаворит встречи. На успех BOOM можно поставить с коэффициентом 1.76. Победа Adroit оценёна котируется за 2.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Adroit — BOOM

Победу Adroit со счётом 2:0 букмекеры оценили коэффициентом 3.55, а со счётом 2:1 — 3.50. На выигрыш BOOM всухую можно поставить за 3.45, а на трёх картах — за 3.50. Букмекеры предполагают, что вероятней всего победитель определится по результатам двух карт: на тотал меньше 2.5 можно сделать ставку с коэффициентом 1.82, на тотал больше 2.5 — за 2.04.

Анализ и прогноз матча Adroit — BOOM (25.05.2020)

Филиппинская команда была создана в начале мая 2019 года. В июне, с приходом саппорта четвёртой позиции Boombacs ростер сформировался окончательно. Стартовал Adroit в сезоне-2019/2020 не лучшим образом. На LuponWxC Invitational была третьей, в рамках первого сезона Asia Communication League заняла 5-6 место, а WESG Philippines Finals завершила на 3-4 позиции.



В октябре команда вернулась на привычный уровень игры Battle of Dawn и ESL Clash of Nations Bangkok 2019 завершила в статусе победителя. На первом мэйджоре MDL Chengdu Major команда узнала разницу уровня в разных регионах, заняв 13-16 позиции. Завершить год удалось на позитивной ноте, триумфовав на Yabo Supreme Cup.



В 2020 году филиппинский коллектив выступает успешней, чем в прошлом году. Команда выиграла на WeSave! Charity Play: SEA, ESL One LA 2020:SEA завершила на второй строчке. Два майских турнира Asia Spring Invitational и Hephaestus Cup команда завершила на призовых местах — третьем и втором соответственно.



Стартовав на онлайн соревнованиях ESL One Birmingham 2020: SEA с трёх побед команда гарантировала выход в плей-офф. Winrate команды 67.54%.



В текущем сезоне команды провели восемь очных встреч. Пять раз выиграла Team Adroit. В этом году лишь одна из трёх серий завершилась их победой. Итоговый баланс карт 10-8.



BOOM также долгое время играет в одном составе. Последнее изменение в ростере было в конце ноября 2019 году, подписав Hyde на роль четвёрки. На фоне несыгранности команда не отобралась на DreamLeague 13 сезона и WePlay! Bukovel Minor.



В 2020 году результаты пошли на поправку. Команда выиграла Asia Pacific Predator League 2020 Indonesia Finals. В третьем сезоне StarLadder ImbaTV Dota 2 была четвёртой. ESL One LA 2020:SEA завершила на третьей строчке, а также выиграла ESL SEA Championship 2020.

BOOM пребывает в хорошем игровом состоянии. Команда выиграла восемь из девяти последних серий и вполне способна навязать борьбу Team Adroit. Оба коллектива хорошо стартовали на турнире и учитывая принципиальный характер противостояния, то вполне вероятно, что будут сыграны все три карты. На матч лучше ставить в live.

Прогноз и ставка на матч Adroit — BOOM:

Team Adroit, в отличие от BOOM, не добилась успеха на Tier-1 турнирах. Оба коллектива находятся в оптимальном состоянии. Несмотря на то, что соперники обеспечили себе выход из группы, они приложат максимум усилий для победы.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.