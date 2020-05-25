«Пршибрам» — «Баник Острава». Прогноз: берём коэффициент 4.30 в матче чемпионата Чехии

26 мая «Пршибрам» и «Баник» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Пршибрама» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех «Баника» оценён букмекерами коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Пршибрам» — «Баник Острава»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Чехии 26 мая «Пршибрам» — «Баник» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Пршибрам» — «Баник» (26.05.2020)

Чемпионат Чехии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Предыдущий тур сыграли ещё в первой декаде марта. 23 мая состоялся перенесённый матч «Теплице» — «Слован Либерец», а с 26 мая в бой вступят остальные клубы.

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Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. «Пршибрам» сейчас в плачевном состоянии: жалкие 14 очков в 24 турах и чистое последнее место в турнирной таблице. Впрочем, время на разбор полётов и спасение ещё остаётся.



Впереди шесть матчей, после которых шесть худших клубов устроят междусобойчик и проведут ещё пять туров. То есть в запасе целых 11 игр, а напрямую во второй дивизион вылетает только один клуб. Пока шансы остаются, но нужно торопиться: даже занимающий 14-ю строчку «Фастав» успел оторваться на восемь баллов.



«Пршибрам» во время паузы решился на серьёзные перестановки, полностью сменив тренерский штаб. Команду возглавил 45-летний Павел Горват. Футболистом он был видным (успел отметиться в «Спортинге» и «Галатасарае», а в Чехии выиграл всё возможное), но опыт самостоятельной работы тренером ограничивается «Баником».

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Было это в сезоне-2017/2018, ничего хорошего не вышло: тогда клуб из Остравы едва избежал вылета. Как эта перестановка повлияет на команду — сказать сложно. Эмоциональный импульс — дело хорошее, но времени на внятную работу с коллективом у нового наставника фактически не было.



Забавно, что начинать Горвату придётся как раз матчем против «Баника». Отметим, что линия на игру практически ровная, хотя гости вовсю претендуют на медали. После 24 туров они занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Яблонца» всего на два очка.



«Баник» выступал против возобновления первенства, однако теперь деваться некуда. У команд имелась пара недель на тренировки и контрольные поединки, определённый тонус должен быть. Состав у гостей явно интереснее, да и преимущество в сыгранности следует учитывать. Они ведь тренера не меняли.

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Статистика очных встреч тоже полностью на стороне клуба из Остравы. В четырёх предыдущих матчах он одержал четыре победы с общим счётом 10:1. П2 за 2.60 на таком фоне выглядит замечательно. Вариант попроще — П2 с нулевой форой за 1.90. Любители рисковать могут подумать о П2 с форой (-1) за дивный коэффициент 4.30.

Прогноз и ставки на матч «Пршибрам» — «Баник»

Гости замыкают тройку лучших, хозяева занимают чистое последнее место в турнирной таблице. Четыре предыдущие очные встречи завершились победами «Баника» с общим счётом 4.30. Правда, «Пршибрам» во время паузы сменил тренера, что и повлияло на котировки букмекеров. Но в любом случае 2.60 на П2 — это перебор, надо проверять.



Ставка: «Баник» победит с форой (-1) за 4.30.



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