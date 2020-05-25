«Млада Болеслав» — «Славия Прага». Прогноз: Татаев не справится с чемпионом Чехии

26 мая «Млада Болеслав» и «Славия Прага» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Млады Болеслав» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Млада Болеслав» — «Славия Прага»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 26 мая «Млада Болеслав» — «Славия Прага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз матча «Млада Болеслав» — «Славия Прага» (26.05.2020)

Чемпионат Чехии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Предыдущий тур сыграли ещё в первой декаде марта. 23 мая состоялся перенесённый матч «Теплице» — «Слован Либерец», а с 26 ма в бой вступят остальные клубы.

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Центральный матч первого полноценного игрового дня однозначно состоится в Младе-Болеслав, где одноимённый клуб примет пражскую «Славию». Соперники входят в топ-5, однако назвать их прямыми конкурентами никак нельзя, ведь решают они разные задачи.



Действующий чемпион страны продолжает защиту титула. Пока получается выше всяких похвал: 58 очков в 24 турах. Другим клубам подобный темп оказался не по силам. «Виктория Пльзень» обозначает сопротивление с 50 баллами, а вот все остальные безнадёжно отстали. Идущий третьим «Яблонец» находится аж в 18 пунктах.



И это ещё перед вынужденным перерывом красно-белые начали спотыкаться, набрав всего четыре очка в четырёх турах! В такой ситуации пауза на 2,5 месяца пришлась как нельзя кстати. Футболисты зализали раны и перезарядили батарейки. А преимущество по уровню состава не вызывает сомнений.

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«Млада Болеслав» — традиционно одна из самых ярких команд чемпионата Чехии. Она много забивает, много пропускает и регулярно пробивает планку тотала. Так получается и в нынешнем сезоне. Результаты в порядке — 37 очков в 24 турах, пятое место в турнирной таблице с отставанием в три балла от топ-3.



Разница голов — 42:37, то есть в среднем в поединке с участием «болки» забивается 3,3 гола. Это лучший показатель в Высшей лиге. Собственно, по этой самой причине «Млада Болеслав» в последние годы считается одним из любимых клиентов «Славии». Она не отходит всеми силами в оборону, а старается контролировать мяч и играть в атаку.



Пражане доказали свою силу минувшей осенью в Лиге чемпионов, где от души нагрузили «Интер», «Барселону» и дортмундскую «Боруссию». Стремление владеть мячом и высоко прессинговать идеально подходит для побед над смелыми, но уступающими в классе противниками.

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И вот что мы имеем в итоге: семь предыдущих очных встреч закончились в пользу красно-белых, общий счёт 16:4. Любопытно, что «Млада Болеслав» отличилась лишь в одном из пяти последних поединков. Потому логичнее отталкиваться от фаворита. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.97 и П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.31.



Проверять П2 всухую за 2.90 не рискнём. За 2,5 месяца клубы соскучились по футболу и наверняка будут увлекаться. Кроме того, такая пауза увеличивает вероятность несогласованных действий в обороне, так что свой гол хозяева наверняка проведут.

Прогноз и ставки на матч «Млада Болеслав» — «Славия Прага»

«Млада» — самая весёлая команда чемпионата Чехии, которая много забивает и много пропускает. Для «Славии» это лакомый кусочек. Семь предыдущих очных встреч завершились в пользу пражан. Игнорировать такую статистику сложно. Проверим П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.31.



Ставка: победа «Славии» + тотал больше 2.5 мяча за 2.31.



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