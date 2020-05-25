«Гройтер Фюрт» — «Оснабрюк». Прогноз: «трилистники» сохранят шансы на выход в Бундеслигу

26 мая в матче 27-го тура Второй немецкой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» сыграет с «Оснабрюком». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Гройтер Фюрта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Оснабрюка» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» — «Оснабрюк»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 26 мая «Гройтер Фюрт» — «Оснабрюк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Гройтер Фюрт» — «Оснабрюк» (26.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их будет сразу четыре.

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«Гройтер Фюрт» после возобновления первенства сыграл только однажды. Дело в том, что дрезденское «Динамо» ушло на вынужденный карантин (два футболиста заразились коронавирусом) 9 мая и только накануне смогло приступить к тренировкам. Чтобы команда имела возможность подготовиться, матчи перенесли на более поздний срок.

Потому «трилистники» получили паузу в восемь суток. Предыдущий поединок они провели 17 мая, в родных стенах остановив мощный «Гамбург» (2:2). «Динозавры» занимают второе место и имеют все шансы на повышение в классе, однако игра получилась равной. Хозяева открыли счёт, затем дважды пропустили, но спаслись на 94-й минуте.

Теперь «Гройтер Фюрт» занимает восьмое место в турнирной таблице. Отставание от «Гамбурга» составляет девять очков, а от зоны стыковых матчей — восемь. И это при одной игре в запасе. То есть какие-то шансы включиться в борьбу за место в элите ещё остаются. Для этого нужно обойтись без осечек.

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«Оснабрюк» набрал 30 баллов в 27 встречах и решает куда более приземлённые задачи. А именно — сохранить прописку во второй Бундеслиге. Плотность внизу турнирной таблицы высокая: отрыв от зоны вылета составляет всего два очка, а зоны стыковых матчей находится в одном балле. Расслабляться нельзя.

Рестарт лилово-белым не удался, одно очко в двух матчах. Но там и уровень соперников оказался высочайшим. Неделю назад «Оснабрюк» зацепил ничью с лидером турнира — «Арминией» (1:1). Смотрелся хуже, моментов практически не имел, но на 94-й минуте наказал фаворита за потерю концентрации и спасся.

А в субботу подопечные Даниэля Тиуна недотерпели. Они вели у «Ганновера» со счётом 2:1 к 75-й минуте, однако умудрились за оставшееся время пропустить трижды (2:4). Теперь играть придётся на выезде, а там результаты оставляют желать лучшего. Всего 12 очков в 13 поединках на чужом поле.

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На своём поле «Гройтер Фюрт» хорош: 7 побед в 13 играх, 23 очка, 7-е место во второй Бундеслиге. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу хозяев. «Трилистники» в родных стенах одержали 4 победы из 5 возможных при одной ничьей, разница голов впечатляет — 16:6.

Все победы добыты с разницей как минимум в два мяча. Даже удивительно, что букмекеры дают на лобовой успех хозяев сильно выше двойки. Мы бы выбирали между П1 за 2.20 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 2.5 гола за 2.56. Забивают обе команды довольно много.

Прогноз и ставки на матч «Гройтер Фюрт» — «Оснабрюк»

«Гройтер Фюрт» ещё может побороться за повышение в классе, а «Оснабрюк» бьётся за выживание. На своём поле «трилистники» хороши (23 очка в 13 матчах), в пяти предыдущих очных встречах в родных стенах они добыли четыре победы. Кроме того, хозяева отдыхали восемь суток, а гости сыграют через два дня на третий. П1 за 2.20 смотрится хорошо.

Ставка: «Гройтер Фюрт» победит за 2.20.

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