«Вердер» — «Боруссия М». Прогноз: Тюрам, Гинтер и Штиндль отведут душу на аутсайдере

26 мая в матче 28-го тура чемпионата Германии «Вердер» примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вердер» — «Боруссия М»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Вердер» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча «Вердер» — «Боруссия М» (26.05.2020)

«Вердер» в предыдущем туре одержал свою первую победу за последние восемь игр в чемпионате Германии. Знаковое событие для болельщиков клуба случилось во Фрайбурге. Бременцы привычно осели на своей половине поля, однако сумели подкараулить момент и на 19-й минуте вышли вперёд.

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Хозяева всё оставшееся время старались спасти игру, владели инициативой и создали несколько хороших моментов, но их попытки оказались тщетны. Благодаря этому сенсационному результату зелёно-белые подобрались к спасительной зоне стыковых матчей на расстояние трёх очков, а потому не всё потеряно.



Любопытно также то, что у них есть игра с «Айнтрахтом» в запасе. От неё в итоге может зависеть судьба команды. На данный момент ситуация выглядит тяжёлой, но решаемой. А это уже кое-что.



«Боруссия» из Мёнхенгладбаха возобновила сезон в Бундеслиге уверенной гостевой победой над «Айнтрахтом» со счётом 3:1. «Жеребята» вышли вперёд уже на 38-й секунде встречи, а на седьмой минуте удвоили преимущество. Дальнейшее оказалось делом техники.

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После перерыва они продолжили остро атаковать и впоследствии заработали пенальти, который успешно реализовали. Единственное, что удалось хозяевам, — забить один гол и уйти от разгромного поражения на 81-й минуте. А вот второй матч стал для «Гладбаха» куда менее приятным.



Клуб у себя дома при плюс-минус равной игре уступил прямому конкуренту «Байеру» (1:3). Это досадное поражение спустило чёрно-бело-зелёных из зоны Лиги чемпионов на пятую строчку и отдалило от топ-4 на один балл, данная осечка может обойтись им очень дорого.



Теперь «Боруссии М» предстоит выезд в Бремен к местному «Вердеру», и тут стоит взглянуть на последние 10 игр между соперниками в чемпионате Германии. На этом отрезке бременцы обыгрывали «жеребят» только один раз. Более того, шесть из этих встреч завершились победой «Боруссии».

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Также при выборе ставке стоит учесть, что зелёно-белые — худшая команда первенства по набранным очкам дома. На своём поле они добыли только пять баллов, а последняя победа состоялась первого сентября прошлого года (ещё в третьем туре). Логично отталкиваться от гостей.

При таких раскладах лобовая победа «Гладбаха» за играбельный коэффициент 1.86 смотрится весьма симпатично. Её и проверим. Любители рисковать могут подумать о П2 с форой (-1) за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Вердер» — «Боруссия М»

«Вердер» хоть и добыл первую победу впервые за восемь матчей, но всё равно продолжает пребывать на дне турнирной таблицы. Во многом из-за кошмарнейшей игры на своём поле: лишь пять очков в 13 поединках. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха продолжает битву за топ-4, злости и мотивации тут хоть отбавляй. Фаворит сумеет, на наш взгляд, продолжить проигрышную домашнюю серию бременцев.



Ставка: победа «Боруссии М» за коэффициент 1.86.