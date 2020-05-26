«Богемианс» — «Теплице». Прогноз: проверяем коэффициент 2.47 в матче чемпионата Чехии

27 мая «Богемианс» и «Теплице» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Богемианс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «Теплице» оценён букмекерами коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Богемианс 1905» — «Теплице»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии «Богемианс 1905» — «Теплице» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.21, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42.

Анализ и прогноз матча «Богемианс 1905» — «Теплице» (27.05.2020)

Чемпионат Чехии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Предыдущий тур сыграли ещё в первой декаде марта. 23 мая состоялся перенесённый матч «Теплице» — «Слован Либерец», а со вторника начинается полноценный тур.

«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз: Хаверц, Демирбай и Беллараби добьют раненых «волков» В среднем за игру между «фармацевтами» и «волками» забивается 3,79 мяча.

В Праге местный «Богемианс» сразится с «Теплице». Этот матч имеет для обеих команд колоссальное значение. Дело тут в формате чемпионата Чехии: после 30 туров (два полных круга) участники поделятся на три мини-турнира. Шестеро лучших разыграют чемпионство, шестеро худших сразятся за сохранение прописки в элите.



А четыре клуба из середине таблицы (седьмое-десятое места) будут биться за оставшуюся путёвку в квалификацию Лиги Европы. Так вот, после 24 туров «Богемианс» и «Теплице» делят 11-12-ю строчки, набрав по 27 очков. Отставание от топ-10 составляет пять баллов, то есть поражение фактически поставит крест на надеждах побороться за еврокубки.



Цена ошибки гигантская. Также нужно учитывать, что если «Богемианс» проведёт первый матч после возобновления первенства, то для «Теплице» он станет вторым. «Стеклодувы» 23 мая обыграли в родных стенах крепкий «Слован» из Либереца со счётом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

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Составы у соперников примерно равные (за «Теплице», к слову, выступают два российских футболиста — защитники Игорь Парадин и Евгений Назаров). В прошлом году они вообще финишировали рядом по итогам двух кругов: «стеклодувы» набрали 36 очков и стали десятыми, «Богемианс» с 34 баллами остался 11-м.



Раньше гости доминировали в очных встречах, но сейчас этого не наблюдается. В пяти предыдущих поединках полное равенство: по две победы (три из них — с разницей в один мяч) и одна ничья. При этом лишь два из девяти последних матча оказались верховыми, что тоже нужно учитывать.



Соперники и так не отличаются высокой результативностью, а огромная значимость поединка только добавит им осторожности. Дебют наверняка получится закрытым, раскрываться и идти вперёд большими силами никто не рискнёт. Шансы хозяев, пожалуй, всё же смотрятся чуть лучше.

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Дело в том, что они чертовски хороши на своём поле: всего одно поражение в 11 матчах сезона. А вот «Теплице», напротив, в гостях не впечатляет — две победы в 14 поединках и восемь забитых мячей. Мы бы выбирали между двумя ставками: 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69 и «гости не забьют» за 2.47.

Прогноз и ставки на матч «Богемианс 1905» — «Теплице»

Матч имеет для команд огромное значение, проигравший фактически потеряет шансы попасть в пульку за место в Лиге Европы. «Богемианс» великолепен в родных стенах — всего одно поражение в 11 матчах. «Теплице» на выезде не блещет — две победы за 14 игр, восемь забитых мячей. Проверим ставку «гости не забьют» за 2.47.



Ставка: «Теплице» не забьёт за 2.47.



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