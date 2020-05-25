«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: не спешите поздравлять мюнхенцев с чемпионством

Дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию» в матче 28 тура чемпионата Германии 26 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом мюнхенцев: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех команды Люсьена Фавра оценён букмекерами коэффициентом 3.78.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия Д» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют дортмундцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол мюнхенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Бавария» (26.05.2020)

«Боруссия» из Дортмунда, ровно как и мюнхенская «Бавария», после возобновления чемпионата Германии очки не теряла. Дортмундцы провели только две игры, а уже успели наколотить шесть мячей. Примечательно также, что их голкипер Роман Бюрки сумел сохранить ворота нетронутыми.

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Первым делом «шмели» на своём поле катком проехались по хромающему во второй половине сезона «Шальке-04» (4:0), а в предыдущем туре наведались в Вольфсбург. И в этот раз местный одноименный клуб доставил им куда больше проблем. Однако у чёрно-жёлтых получилось-таки победить всухую, распределив при этом два гола на оба тайма.



«Бавария» в двух сыгранных турах тоже набрала максимально возможные шесть очков. Возобновили мюнхенцы сезон победой в Берлине над неуступчивым «Унионом» (2:0). Сперва за пять минут до перерыва пенальти реализовал Роберт Левандовски, а затем на заключительном отрезке игры на подачу с углового откликнулся Бенжамен Павар.



В предыдущем же туре красные на своём поле отомстили «Айнтрахту» за поражение в первом круге, победив 5:2. В первом тайме гегемон немецкой Бундеслиги взвинтил такой бешеный темп, что гостям из Франкфурта пришлось прижиматься к своим воротам до самого перерыва. Собственно, на второй тайм подопечные Ханса-Дитера Флика вышли с форой в два мяча.

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Буквально сразу же из раздевалки Левандовски сделал счёт разгромным, после чего баварцы перешли на эконом-режим. За что и поплатились. «Орлы» сумели потрепать фавориту нервы, за три минуты отквитав два мяча после угловых. Однако больше придумать ничего не смогли, а затем пустили ещё два мяча в свои ворота.



Теперь «Баварии» предстоит выезд в Дортмунд к местной «Боруссии», и дело тут вот в чем. На данный момент дортмундцы занимают второе место и отстают от лидирующих мюнхенцев на четыре балла. Такую разницу вполне возможно отыграть, однако при поражении «шмелей» гостей можно будет поздравлять с очередным титулом.



А потому предстоящий поединок во многом станет ключевым. При выборе ставки стоит взглянуть на статистику личных встреч между соперниками. Любопытно, что только лишь один из десяти крайних матчей получился низовым. В остальных девяти в среднем за игру командами забивалось аж 4,56 мяча.

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Примечательно также, что с 2007 года из 14 своих побед над «Баварией» девять «Боруссия» добыла на своём поле. Не стоит забывать и о том, что на данный момент чёрно-жёлтые ни разу не проиграли дома в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Конечно, стоит учитывать, что при отсутствии болельщиков этот фактор несколько теряет свою силу, однако родные стены и дополнительная мотивация должны помочь дортмундцам. При таких раскладах мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал больше 2.5 мяча за солидный коэффициент 3.10. Ранней смерти интриги в чемпионской гонке совсем не хочется.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Бавария»

Соперники в двух матчах после паузы очков не теряли. У мюнхенцев некоторые проблемы с обороной, а вот дортмундцы не пропустили ни разу, хотя имели крепких соперников. Не стоит забывать и о статистике личных встреч: в девяти из десяти крайних матчей команды непременно пробивали верх. Кроме того, девять из 14 своих побед над «Баварией» «Боруссия» одержала дома. Мы бы доверились цифрам и проверили мощный коэффициент 3.10.



Ставка: «Боруссия Д» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.10.