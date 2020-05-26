«Динамо» — «Слован Либерец». Прогноз: 40-летний Ярослав Дробны не сможет сыграть на ноль

27 мая «Динамо» и «Слован Либерец» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Слована» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Динамо» — «Слован Либерец»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Чехии 27 мая «Динамо» — «Слован Либерец» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.36.

Анализ и прогноз матча «Динамо» — «Слован Либерец» (27.05.2020)

Чемпионат Чехии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Предыдущий тур сыграли ещё в первой декаде марта. 23 мая состоялся перенесённый матч «Теплице» — «Слован Либерец», а со вторника начнётся полноценный тур.

«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз: Хаверц, Демирбай и Беллараби добьют раненых «волков» В среднем за игру между «фармацевтами» и «волками» забивается 3,79 мяча.

В Ческе-Будеёвице местное «Динамо» сразится со «Слованом» из Либереца. Это битва прямых конкурентов за попадание в топ-6. В чемпионате Чехии по итогам двух кругов (30 туров) участники делятся на три мини-турнира. Первая шестёрка разыграет чемпионство и медали, седьмые-десятые места — последнюю путёвку в Лигу Европы, а аутсайдеры — сохранение прописки в элите.



Тут и начинается самое интересное. После 24 туров «Слован» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, а «Динамо» — восьмую. При этом плотность сумасшедшая. Достаточно сказать, что идущая девятой «Спарта» из Праги отстаёт от замыкающего тройку лидеров «Яблонца» всего на пять пунктов.



Соответственно каждое очко может оказаться решающим, а значимость очных встреч на таком фоне и вовсе невозможно переоценить. В первую очередь отметим, что соперники реже всех в Высшей лиге Чехии делят очки — на данный момент у них всего по три ничьи. Поставить на мирный исход можно за 3.36.

«Вердер» — «Боруссия М». Прогноз: Тюрам, Гинтер и Штиндль отведут душу на аутсайдере Бременцы худшие в Бундеслиге по набранным очкам на своём поле.

Также они входят в число наиболее ярких коллективов турнира: много забивают и много пропускают. В поединках с их участием в среднем забивается больше трёх голов, а это серьёзный показатель. Пожалуй, можно не мудрить и взять тотал больше 2.5 мяча за 1.91. Напрягает только факт повышенной значимости матча.



В остальном шансы на проход кажутся высокими. Планка в 2.5 гола пробивалась в четырёх из пяти предыдущих очных встреч, ровно столько же раз проходила ставка «обе забьют». Найти фаворита тут сложно: по уровню состава команды равны, а долгая пауза не позволяет оценить физическое состояние.

Потому лезть в исход мы не рискнём. Вариант попроще — классический тотал больше 2.5 мяча за 1.91, любители рисковать могут подумать о «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», здесь коэффициент чуть выше — 2.16.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Слован Либерец»

Соперники много забивают и пропускают, входя в тройку самых результативных команд чемпионата Чехии. Кроме того, четыре из пяти предыдущих очных встреч получились верховыми. Не видим смысла мудрить: возьмём классический тотал больше 2.5 мяча за крепкий коэффициент 1.91.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.91.



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