«Ганновер» — «Карлсруэ». Прогноз: берём коэффициент 2.75 на матч Второй Бундеслиги

27 мая «Ганновер» сыграет с «Карлсруэ» в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ганновера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Карлсруэ» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Ганновер» — «Карлсруэ»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 27 мая «Ганновер» — «Карлсруэ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74.

Анализ и прогноз матча «Ганновер» — «Карлсруэ» (27.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их оказалось сразу четыре, а в среду — ещё три.

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«Ганновер» застрял в середине турнирной таблицы, хотя крохотные шансы на повышение в классе пока остаются. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 10 очков, от идущего вторым «Гамбурга» — 11. Это, конечно, много, ведь сезон выходит на финишную прямую. Зато есть игра в запасе.



Красные провели после возобновления первенства лишь один поединок, поскольку игру с дрезденским «Динамо» перенесли на июль. Худший клуб второй Бундеслиги был вынужден уйти на карантин (у двух футболистов обнаружили коронавирус), в результате чего приступил к тренировкам позже остальных.



Вообще, «Ганновер» идёт на серии из трёх побед, но слишком уж многое было потеряно раньше. 23 мая удалось на выезде разобраться со скромным «Оснабрюком» (4:2). Пришлось понервничать: к 75-й минуте аутсайдер вёл со счётом 2:1, но затем гости забили второй мяч с пенальти и довели дело до успеха.

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Ничего особенного в той игре команда не показала, выглядев довольно бледно. Похоже, в среду тоже придётся помучиться. «Карлсруэ» находится в зоне стыковых матчей с 28 очками, но с таким качеством футбола почти наверняка сумеет избежать вылета. В двух поединках после рестарта сезона удалось разжиться четырьмя очками.



Для начала KSC хлопнули в родных стенах крепкий «Дармштадт» (2:0), претендующий на выход в Бундеслигу. Причём результат оказался полностью справедливым, «лилии» действительно выглядели хуже и ничего не создали в атаке. А неделю спустя удалось отстоять ничью с «Бохумом» (0:0).



Котировки букмекеров удивляют. «Ганновер» действительно находится выше, однако разница составляет всего семь очков. На своём поле красные выступают кошмарно: жалкие две победы в 12 матчах (13 набранных очков, 17-й показатель в лиге) и отрицательный баланс голов (15:19).

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Кроме того, «Карлсруэ» вполне можно назвать неудобным соперником. В четырёх предыдущих очных встречах «Ганновер» добыл лишь одну победу (правда, со счётом 6:0 в Кубке Германии). Дважды KSC выиграл со счётом 2:0, ещё в одном случае была зафиксирована ничья. Словом, сыграем от аутсайдера.

Грубо говоря, гостям сейчас очки просто нужнее, так что они будут костьми ложиться ради достижения результата. Классические Х2 идут за крепкие 2.01. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о варианте Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.75. «Карлсруэ» после рестарта сезона ни разу не пропустил.

Прогноз и ставки на матч «Ганновер» — «Карлсруэ»

Букмекеры дают на хозяев меньше двойки, хотя на своём поле они выступают кошмарно. Всего две победы в 12 матчах и отрицательная разница голов. Статистика очных встреч тоже печальная — одна победа в четырёх предыдущих поединках с «Карлсруэ». Гости после возобновления сезона ни разу не пропустили. Думаем, им вполне по силам зацепить очки.



Ставка: «Карлсруэ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.75.



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