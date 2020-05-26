«Хоффенхайм» — «Кёльн». Прогноз: Ут, Модест и Хектор снова отгрузят двушку

27 мая «Хоффенхайм» примет «Кёльн» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.84.

Букмекерские коэффициенты на матч «Хоффенхайм» — «Кёльн»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Хоффенхайм» — «Кёльн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча «Хоффенхайм» — «Кёльн» (27.05.2020)

Возобновление сезона для «Хоффенхайма» получилось весьма неудачным. Клуб, который до паузы активно боролся за еврокубки, в дебютных двух матчах набрал всего один балл. На данный момент у него 36 очков в 27 турах и 9-я строчка в турнирной таблице.

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Сперва «деревенские» принимали «Герту» и натурально проспали второй тайм (0:3). И если такой неубедительный результат можно списать на фактор домашнего поля (бело-голубые гораздо лучше проводят гостевые матчи) и отсутствие игровой практики, то выездная ничья с главным аутсайдером немецкой Бундеслиги «Падерборном» (1:1) — явный провал.



Однако «Хоффенхайм» всё ещё имеет неплохие шансы побороться за желанные еврокубки. Дело в том, что плотность центральной части таблицы такова, что сразу шесть команд являются претендентами на Лигу Европы. А «деревенских» отделяет от шестой строчки всего три балла.



«Кёльн» с приходом нового тренера ещё до паузы сильно поправил свои дела. Стоит лишь сказать, что за 16 матчей под руководством Маркуса Гисдоля клуб проиграл только пять раз. А четыре из этих поражений приходятся на команды из топ-5 немецкого чемпионата, что также о многом говорит.

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Только вот с возобновлением сезона пока не задалось: «козлы» провели две домашние игры и набрали лишь два очка, хотя могли рассчитывать на все шесть. Сперва они, имея фору в два мяча, упустили победу над «Майнцем» (2:2) в родных стенах.



Затем еле спаслись в матче с «Фортуной» (2:2) из Дюссельдорфа, забив два мяча уже после 87-й минуты. А ведь соперник находится в зоне стыковых матчей и всерьёз рискует покинуть элитный дивизион. Отсутствие болельщиков на стадионе явно сказывается.



Теперь «Кёльну» предстоит выезд в Зинсхайм к местному «Хоффенхайму», и дело тут вот в чём. После паузы обе команды выступили не лучшим образом. Однако «козлы» сумели забить в каждой игре по два гола, когда у бело-голубых всего один за 180 минут. Да и тот против последней команды чемпионата Германии.

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Также любопытно, что «деревенские» неуверенно играют на своём поле: в последних трёх домашних играх они не набрали ни одного очка, пропустили аж 12 мячей, а забили всего два. Отсутствие болельщиков на трибунах также должно пойти команде в ущерб.

А при таких раскладах, на наш взгляд, «Кёльну» вполне по силам забить не меньше двух мячей в предстоящей встрече. Мы бы проверили ИТБ2 1.5 мяча за крепкий коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч «Хоффенхайм» — «Кёльн»

У соперников после возобновления чемпионата Германии с результатами не задалось. Впрочем, в каждом из двух поединков «Кёльн» оформлял по два гола. «Хоффенхайм» же домашние игры проводит весьма слабо: 12 пропущенных мячей при двух забитых в трёх крайних матчах на своём поле. На наш взгляд, при таких раскладах «козлы» вполне могут забить не меньше двух мячей.



Ставка: индивидуальный тотал «Кёльна» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.96.