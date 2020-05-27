Ставки и прогнозы: на что ставить 27 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 27 мая.

На что ставить в футболе 27 мая

В среду продолжится 28-й тур Бундеслиги, запланированы сразу 5 матчей. Выделить стоит встречу «РБ Лейпцига» и «Герты», ударно вышедшей с карантина. Этот матч начнётся в 19:30. А в 21:30 начнутся ещё 4 игры: «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Аугсбург» сразится с «Падерборном», «Фортуна» сыграет с «Шальке», а «Унион» — с «Майнцем». Отличный вечер!

Кроме того, стоит обратить внимание на другие европейские чемпионаты. В первенстве Венгрии в 19:00 начнут играть «Уйпешт» и «Ференцварош». В четвертьфинале Кубка Польши в 21:00 сыграют «Сталь Мелец» и «Лех». В ночь со среды на четверг пройдут 4 матча в чемпионате Коста-Рики, два матча запланированы в первенстве Туркменистана, еще два – на Фарерских островах.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 27 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён. НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.



На что ещё ставить 27 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно! Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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