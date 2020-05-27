«Аугсбург» — «Падерборн». Прогноз: Сухи, Лихтштайнер и Едвай усмирят аутсайдера

27 мая в матче 28-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» примет «Падерборн». Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Аугсбург» — «Падерборн»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Аугсбург» — «Падерборн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча «Аугсбург» — «Падерборн» (27.05.2020)

«Аугсбург» за два матча, сыгранных после вынужденной паузы, набрал три очка, хотя мог рассчитывать на четыре. В сумме у клуба набралось 30 баллов в 27 турах. Теперь можно не так волноваться за вылет из элиты, ведь отрыв от стыковых матчей составляет шесть пунктов, а от зоны вылета — все девять.

«Санкт-Паули» — «Хайденхайм». Прогноз: Борис Тащи и Вальдемар Собота помогут «Штутгарту» Гости бьются за повышение в классе, но ужасно играют против «пиратов» в гостях.

В первом поединке «фуггеры» принимали «Вольфсбург» (1:2) и упустили возможность заработать одно очко в копилку, пропустив уже в добавленное ко второму тайму время. Зато в 27-м, предыдущем, туре они навещали хромающий «Шальке» и оторвались по полной (3:0).



Сперва на шестой минуте точным выстрелом со штрафного отличился полузащитник с российским гражданством Эдуард Лёвин, а затем на финальном отрезке игры его партнёры Ноа-Джоэль и Серхио Кордова сделали счёт разгромным.



«Падерборну» пауза явно пошла на пользу. Худшая команда Бундеслиги прервала свою проигрышную серию и в двух матчах набрала два очка. В первой игре аутсайдер навещал «Фортуну» (0:0), и тут надо бы сказать, что ему крепко повезло: «Ф95» проверила на прочность каркас ворот гостей аж три раза.

«Хоффенхайм» — «Кёльн». Прогноз: Ут, Модест и Хектор снова отгрузят двушку В последних трёх домашних играх «Хоффенхайм» пропустил 12 мячей.

Во втором матче «Падерборн-07» принимал у себя «Хоффенхайм» (1:1) и сумел отобрать у него очки. Дело в том, что «деревенские» входят в топ-7 чемпионата Германии по набранным очкам на выезде. Они, собственно, и забили в дебюте, однако уже спустя пять минут аутсайдер подкараулил ошибку и сравнял счёт.



Теперь «Падерборну» предстоит выезд в Аугсбург к местному одноименному клубу. В Бундеслиге соперники встречались всего три раза. Два матча остались за «Аугсбургом» с общим счётом 4:0, а в другом победил теперешний аутсайдер — 2:1.



Понятно, что «фуггеры» выйдут фаворитом на предстоящий поединок. Однако проверять их лобовую победу рискованно, а за классический 1Х букмекеры дают скромный коэффициент 1.32. Поэтому придётся искать другие варианты.

«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз: берлинцы огорчат Вернера, Поульсена и Нагельсмана За два матча «Герта» забила семь мячей, ни разу не пропустив.

На наш взгляд, довольно интересно выглядит комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за крепкий коэффициент 1.90. «Аугсбург» находится в неплохой форме и вполне способен набрать очки, но мы бы не стали ждать высокой результативности от матча. «Падерборн» хоть и находится на дне турнирной таблицы, но за последние семь игр пропустил больше двух голов только от мюнхенской «Баварии».

Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «Падерборн»

Соперникам пауза пошла на пользу. «Аугсбург» перезагрузился и сумел прилично оторваться от зоны вылета, а «Падерборн» прервал серию поражений. «Фуггеры» выйдут фаворитом, однако мы бы не стали ждать высокой результативности. Их ближайший соперник хоть и находится на дне турнирной таблицы, но в последних семи играх пропустил больше двух голов только от лидера немецкого чемпионата.



Ставка: «Аугсбург» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.